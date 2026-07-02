El emotivo vídeo de la Selección Española dedicado a Santi Cazorla tras anunciar su retirada

Hoy se despide del fútbol Santi Cazorla, uno de los futbolistas más talentosos y queridos de su generación. El centrocampista asturiano deja atrás una trayectoria brillante en clubes como Villarreal CF, Málaga CF, Arsenal FC y Real Oviedo, donde cerró el círculo regresando al club de su vida. Su carrera estuvo marcada por la calidad, la visión de juego y una capacidad de superación extraordinaria tras superar una grave lesión que puso en peligro su continuidad como profesional.

Emotivo vídeo

La Selección Española también ha querido rendir homenaje al internacional asturiano con un emotivo vídeo en el que repasa sus grandes éxitos con la Roja. Cazorla fue una pieza importante de la generación más laureada del fútbol español, conquistando la Eurocopa 2008 y la Eurocopa 2012, y dejando un legado imborrable por su talento, humildad y compromiso con el equipo nacional.