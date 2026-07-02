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Escándalo en el España-Austria: el árbitro anula incomprensiblemente el 1-0 de Cucurella

El colegiado sueco Glenn Nyberg invalidó el gol del lateral por una supuesta falta sobre el portero, generando incredulidad en la selección de Luis de la Fuente

Polémica: El injusto gol anulado a Cucurella en el España - Austria

Polémica: El injusto gol anulado a Cucurella en el España - Austria

TVE

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Hugo Ferrer

València

Escándalo en el España-Austria. El equipo de Luis de la Fuente se puso por delante en el marcador pero el colegiado anuló el gol, materializado por Cucurella, de manera incomprensible.

Marc Cucurella recogió un balón muerto en el área para ponerlo en el fondo de la red y celebrar un tanto que no subió al marcador. Lamine centró desde la esquina y puso el envío al corazón del área con Rodri y Cubarsí intentando cabecear el esférico, pero, sin entrometerse en el círculo de acción del guardameta Schlager, Glenn Nyberg señaló falta.

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