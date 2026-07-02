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De la Fuente: "Va a haber un partido de muchos duelos"

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El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa al trascendental encuentro de dieciseisavos de final del Mundial, donde su equipo se medirá a una exigente selección de Austria. De la Fuente ha definido al rival como un bloque "muy agresivo" y "muy decidido", caracterizado por ejercer una presión asfixiante que en ocasiones se traduce en un marcaje individual estricto. Ante este escenario, el técnico riojano anticipa un choque de máxima intensidad física y táctica en el que la concentración será clave, advirtiendo de que será un partido de "muchos duelos" que obligará a sus futbolistas a imponerse tanto en las facetas ofensivas como defensivas. Para contrarrestar el planteamiento austríaco y superar las líneas replegadas, el preparador español ha insistido en la necesidad de mover el esférico con rapidez y máxima precisión. De la Fuente ha reconocido que al equipo le ha podido faltar algo de esa "finura" en citas previas, un atributo que considera que se va adquiriendo con el rodaje de la competición y que resultará determinante para desequilibrar en los espacios reducidos que conceda el rival. Asimismo, ha subrayado la solvencia histórica de su grupo de cara a la portería contraria, recordando que son uno de los conjuntos que más genera y que supera los cien goles anotados, por lo que confía plenamente en la materia prima de la plantilla para certificar el pase a la siguiente ronda.