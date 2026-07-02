Locura de remontada en el minuto 125 de la Bélgica del asistente Meunier

Un penalti transformado por Youri Tielemans en el minuto 125 clasificó para los octavos de final del Mundial 2026 a Bélgica, que igualó antes un 0-2 en contra en los minutos 86 y 89, por medio de los goles de Romelu Lukaku y Youri Tielemans.

01 July 2026, US, Seattle: Senegal's Ibrahim Mbaye and Belgium's Diego Da Silva Moreira fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup Round of 32 soccer match between Belgium and Senegal at the Seattle Field. Photo: Bruno Fahy/Belga/dpa 01/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Bruno Fahy/Belga/dpa;soccer;sports;football;2026 FIFA World Cup - Belgium vs Senegal / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

La selección de Bélgica firmó una épica remontada (3-2) sobre Senegal en el cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026 celebrado este miércoles en el Lumen Field de Seattle (Estados Unidos), cuando estaba en la lona y sin pulso en el minuto 85, para terminar ganándolo con un penalti en el 125'.

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01 July 2026, US, Seattle: Belgium's Youri Tielemans celebrates after scoring his side's third goal from the penalty during the 2026 FIFA World Cup Round of 32 soccer match between Belgium and Senegal at the Seattle Field. Photo: Bruno Fahy/Belga/dpa 01/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Bruno Fahy/Belga/dpa;soccer;sports;football;2026 FIFA World Cup - Belgium vs Senegal / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Asistencia de Meunier

El objetivo del Valencia CF, Thomas Meunier, suplente como ante Nueva Zelanda, fue clave en los últimos minutos. El lateral derecho abrió la remontada con la asistencia de gol del primer tanto.