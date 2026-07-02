Fútbol
Locura de remontada en el minuto 125 de la Bélgica del asistente Meunier
Un penalti transformado por Tielemans en el 125 clasificó para octavos a Bélgica, que igualó antes un 0-2 en contra en los minutos 86 y 89, por medio de los goles de Lukaku y el propio Tielemans.
Agencias
Un penalti transformado por Youri Tielemans en el minuto 125 clasificó para los octavos de final del Mundial 2026 a Bélgica, que igualó antes un 0-2 en contra en los minutos 86 y 89, por medio de los goles de Romelu Lukaku y Youri Tielemans.
La selección de Bélgica firmó una épica remontada (3-2) sobre Senegal en el cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026 celebrado este miércoles en el Lumen Field de Seattle (Estados Unidos), cuando estaba en la lona y sin pulso en el minuto 85, para terminar ganándolo con un penalti en el 125'.
Asistencia de Meunier
El objetivo del Valencia CF, Thomas Meunier, suplente como ante Nueva Zelanda, fue clave en los últimos minutos. El lateral derecho abrió la remontada con la asistencia de gol del primer tanto.
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