El RCD Mallorca se lanza a por el sustituto de Leo Román: la negociación ya está en marcha

El RCD Mallorca ha fijado su atención en Jesús Owono para apuntalar su portería de cara a la próxima temporada. Según ha informado Última Hora Mallorca, el club bermellón está dispuesto a negociar con el Deportivo Alavés e incluso a pagar un traspaso para hacerse con los servicios del guardameta internacional con Guinea Ecuatorial, una muestra del interés real que existe por incorporar al futbolista.

Owono, de 25 años, disputó la pasada campaña en calidad de cedido en el FC Andorra, donde acumuló minutos y continuidad tras no contar con un papel protagonista en Vitoria. Su rendimiento en Segunda División ha servido para revalorizar su figura y despertar el interés de varios equipos, entre ellos un Mallorca que busca aumentar el nivel de competencia en una posición clave.

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Negociación a la vista

Ahora será el Deportivo Alavés quien decida el futuro del portero, ya que mantiene contrato en vigor con la entidad babazorra. Las conversaciones entre los clubes podrían intensificarse en los próximos días si el Mallorca da el paso definitivo para presentar una oferta, con el objetivo de cerrar cuanto antes una incorporación estratégica para su plantilla.