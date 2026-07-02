Subasta por Fábio Silva: cinco equipos de LaLiga quieren al delantero del Borussia Dortmund

El futuro de Fabio Silva apunta a estar lejos del Borussia Dortmund. El delantero portugués podría cambiar de aires este verano y su situación no ha pasado desapercibida en el mercado español, donde hasta cinco clubes de LaLiga siguen de cerca su evolución. Según la información adelantada por Rudy Galetti, Real Sociedad, Villarreal, Real Betis, Espanyol y Celta de Vigo han mostrado interés en hacerse con los servicios del atacante.

A sus 24 años, Fabio Silva continúa siendo un futbolista con un importante margen de crecimiento pese a no haber logrado consolidarse en los últimos proyectos en los que ha participado. Su capacidad para actuar como referencia ofensiva y su movilidad en el frente de ataque le convierten en un perfil atractivo para varios equipos que buscan reforzar su delantera de cara a la próxima temporada.

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Dortmund (Germany), 02/12/2025.- Fabio Silva of Dortmund (L) in action against Edmond Tapsoba of Leverkusen (R) during the DFB Cup round of sixteen match between Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen, in Dortmund, Germany, 02 December 2025. (Alemania) EFE/EPA/Friedemann Vogel The DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. / Friedemann Vogel

Salida necesaria

El Borussia Dortmund no vería con malos ojos una salida del internacional portugués durante este mercado estival, ya sea mediante un traspaso o una cesión, siempre que la operación satisfaga los intereses del club alemán. Con cinco pretendientes en España, todo apunta a que el futuro de Fabio Silva podría pasar por LaLiga, donde varios equipos ya han iniciado movimientos para conocer las condiciones de una posible incorporación.