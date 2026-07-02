"Tengo ganas de ver el informe del Real Madrid, si alguien no se puede quejar son ellos y el Barça"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó este jueves que tiene "ganas de ver el informe" que el Real Madrid mandó a la UEFA por los arbitrajes recibidos durante los pagos del FC Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, aunque tiene "claro" que "si alguien no se puede quejar" son madridistas y azulgranas.

"Ni terminé la frase. Y, además, iba a enlazar con vamos LaLiga y el Barcelona a hacer más grande... Si uno ve el vídeo, es que ni termino la palabra. Se saca del contexto la frase, pero en mi cabeza cuando estaba hablando estaba pensando que tanto LaLiga como el FC Barcelona vamos a hacer algo importante, porque el FC Barcelona es un club importante para seguir creciendo", explicó el dirigente en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial, sobre sus palabras durante la toma de posesión de Joan Laporta como presidente del Barça.

Tebas realizó un discurso en el acto del ya presidente del club catalán. "Estoy seguro de que vamos a tener... El Barça va a tener muchos éxitos", dijo el mandatario. A preguntas de los medios desde el Colegio Alfonso XII, defendió que existen "buenas relaciones con el FC Barcelona y su presidente. "No hay por qué ocultar cuando hay buenas relaciones. Eso no hace que uno cambie y tome las decisiones que tenga que tomar en el ámbito de LaLiga para que se cumplan las normas reglamentarias y se cumpla todo lo que hay", agregó.

Florentino Pérez y Joan Laporta, una foto en el Bernabéu. / EFE

Y afirmó que también acudiría a la toma de posesión de Florentino Pérez si le invitan. "De hecho, todos los fines de semana estoy invitado al palco, pero por motivos personales no voy, porque tengo temas familiares que atender. Si fuese una toma de posesión, claro que iría, tomaría la palabra y claro que diría lo mismo que dije ayer. Que hay periodos de diferencias, complicados, que cada uno defiende ciertas circunstancias, pero lo importante es trabajar con respeto a la institucionalidad", dijo.

Tebas no confirmó si el FC Barcelona está en la regla de 1-1 para poder fichar e inscribir nuevos jugadores. "Yo creo que sí. Que lo diga el Barça. Nosotros se lo comunicamos a ellos, ellos sabrán. No lo sé, lo lleva el departamento de Control Económico", señaló.

"Tengo que recordar que cuando se ficha un jugador, si tú pagas 100 millones, se amortizan. Para el 'Fair Play', si tú fichas 100 y está a 5 años, cuentan 20. Y lo otro que suma es la ficha que tenga el jugador. Imagínate que por 150 millones, que será un gran jugador, te cuentan cada año 35", explicó Tebas.

El informe madridista contra en FC Barcelona

Además, el dirigente de la patronal reveló que tiene "ganas de ver" el informe que el Real Madrid envió a UEFA por el arbitraje con Enríquez Negreria. "Nosotros tenemos nuestro informe y en su momento veremos cómo lo completamos. Lo quiero ver porque no sé hasta qué año serán, si estarán todos los errores que hayan cometido los árbitros con todos los clubes, no solo con el Real Madrid", comentó.

José María Enríquez Negreira, en los juzgados / Jordi Otix

"Habrá que hacerlo con todos para ver realmente lo que hay. Porque las primeras estadísticas que yo vi por ahí es verdad que sacaron las tarjetas rojas y el Madrid parecía perjudicado. Y los penaltis no los sacaron donde parecía beneficiado. Hay que ver todo más en contexto. Y lo que tengo muy claro es que si alguien no se puede quejar en estos países, estos años, de los arbitrajes son el Real Madrid y el Barcelona", añadió.

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Tebas defendió que LaLiga está personada en el 'caso Negreira', para "saber si ha influido". "Para que un presidente, como el del Real Madrid, pueda decir la barbaridad que 'nos han robado', tiene que ser que hayan pagado a los árbitros. Y que se demuestre que los árbitros, con conciencia, intención y dolor, pitaban en contra del Real Madrid. Y eso, en el procedimiento, no se ha demostrado, por lo menos hasta fecha de hoy", señaló.