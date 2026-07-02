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Ter Stegen, ¿reencuentro con Míchel?

El guardameta alemán está a punto de cerrar su incorporación al Ajax en calidad de cedido

26/01/2026 Marc-Andre ter Stegen of Girona FC in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Getafe CF at Montilivi stadium on January 26, 2026 in Girona, Spain. DEPORTES Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

26/01/2026 Marc-Andre ter Stegen of Girona FC in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Getafe CF at Montilivi stadium on January 26, 2026 in Girona, Spain. DEPORTES Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

AFP7 / Europa Press

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Carlos Romero

València

El futuro de Marc-André ter Stegen parece estar, de nuevo, lejos del FC Barcelona. Desde que el 22 de septiembre de 2024 sufriese una lesión en el tendón rotuliano en un encuentro ante el Villarreal CF, el meta de Mönchengladbach ha ido encadenando lesiones que le han impedido seguir brillando y estar en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

La contratación de Joan García el pasado verano y la consecuente confianza de Hansi Flick en el joven portero de Sallent hizo saltar por los aires cualquier intento de regreso de Ter-Stegen de volver a defender la portería culé. Tras más de siete meses de recuperación en su rodilla derecha y una nueva lesión, esta vez de espalda, el guardameta encadenó más de setenta partidos de ausencia entre su selección nacional y el FC Barcelona.

Una salida fallida

El pasado invierno fue una petición expresa de Míchel la que le hizo recalar en el Girona FC en calidad de cedido hasta final de temporada. No obstante, pese a hacerse con la portería nada más llegar en detrimento de Paulo Gazzaniga, el portero de 34 años solamente encadenó dos partidos antes de volver a sufrir una nueva lesión, esta vez en el muslo. Con dos partidos y dos goles en contra, cerró su corta y pobre etapa en el cuadro de Montilivi, firmando además el descenso con el equipo.

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Míchel lo desea de vuelta

Ahora, su futuro cercano parece estar de nuevo atado al técnico de Vallecas, esta vez en Ámsterdam. El FC Barcelona y el Ajax están a un paso de firmar el acuerdo para que Ter-Stegen pueda volver a disfrutar bajo los palos.

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