Unai Simón se convierte en el portero con mayor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales

Unai Simón ha escrito su nombre en la historia de los mundiales, el portero de la selección española se convierte en el guardameta con mayor tiempo de imbatibilidad en la historia los Mundiales, una marca que poseía hasta hoy Walter Zenga con 517 minutos, previamente también en el partido ante Austria, lograba el récord nacional que poseía Iker Casillas con 476 minutos.

Para recordar cuando fue la última vez que una selección logró batir al portero vasco en un Mundial, debemos remontarnos a la fase de grupos del Mundial de Qatar, la selección que dirigía Luis Enrique, perdió por 2-1 ante Japón y el goleador fue Tanaka en el minuto 51, desde entonces Unai no ha vuelto a encajar en esta competición.

Tras la derrota ante Japón, Unai ha logrado mantener su puerta a cero ante Marruecos, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay y Austria. Números que han supuesto la consecución de una marca que queda registrada en la historia de los Mundiales. Cabe recordar, que uno de los debates que copaban titulares en España fue el de la portería, Unai Simón, David Raya y Joan García pugnaban por hacerse con la titularidad. Luis de la Fuente no tuvo dudas, y siguió apostando por Unai, al igual que en la Eurocopa y la Nations League.

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Unai Simón. / EFE

Los datos de Unai Simón con la selección española

Unai ha disputado 62 partidos como internacional, en los cuales ha encajado 48 goles y ha mantenido a 0 su portería en 27 ocasiones. Unos números que avalan su titularidad y corroboran la decisión de Luis de la Fuente, el seleccionador siempre ha confiado en él, y Unai le ha demostrado un compromiso total mediante sus brillantes actuaciones.