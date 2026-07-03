El calor y las tormentas amenazan con convertirse en otro rival para Paraguay y Francia

Paraguay y Francia se jugarán este sábado el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 en un escenario que promete poner a prueba mucho más que el fútbol. El Lincoln Financial Field de Filadelfia acogerá uno de los duelos más atractivos de los octavos, aunque las previsiones meteorológicas apuntan a que el calor extremo y el riesgo de tormentas eléctricas podrían convertirse en protagonistas.

Las autoridades de la ciudad mantienen la emergencia sanitaria por las altas temperaturas, mientras que los servicios meteorológicos también vigilan la posible llegada de tormentas durante la tarde, un factor que incluso podría provocar interrupciones temporales del encuentro si se detecta actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio.

El Lincoln Financial Field, preparado para un nuevo desafío

El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field, estadio descubierto habitual de los Philadelphia Eagles de la NFL y una de las sedes de este Mundial 2026. El recinto, con capacidad para cerca de 68.000 espectadores, ya ha acogido varios partidos del torneo, aunque ninguno bajo unas condiciones meteorológicas tan exigentes.

El Lincoln Financial Field, donde se disputará el partido. / EFE

Un clima que puede marcar el partido

Las previsiones apuntan a temperaturas cercanas a 40 grados y una sensación térmica todavía mayor debido a la humedad. Un escenario que obligará a ambos equipos a gestionar cuidadosamente el esfuerzo físico durante los noventa minutos.

Las altas temperaturas añaden un condicionante físico importante, por lo que la gestión del esfuerzo, las rotaciones y los cambios podrían tener un peso aún mayor que en otros encuentros del torneo.

En un duelo donde está en juego el billete para los cuartos de final, tanto Paraguay como Francia saben que deberán superar un obstáculo inesperado. Esta vez, el rival no estará al otro lado del campo, sino también sobre el cielo de Filadelfia.

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Kylian Mbappe en un encuentro con la Selección Francesa / EFE

Ambas selecciones se preparan

Tanto Paraguay como Francia han adaptado sus últimas sesiones de entrenamiento pensando en unas condiciones que podrían marcar el desarrollo del encuentro. Más allá del trabajo táctico habitual de unos octavos de final, ambos cuerpos técnicos han puesto el foco en la adaptación a las temperaturas y en la gestión de los esfuerzos para minimizar los efectos del calor.