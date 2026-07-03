Ronaldo vs Diego Costa: La última vez que España y Portugal se enfrentaron en un Mundial

Tras la victoria de España ante Austria y de Portugal contra Croacia, las 2 selecciones más grandes de la península ibérica se vuelven a enfrentar en un Mundial. La última vez que se vieron las caras firmaron uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo. En la selección española no hay ningún jugador convocado que disputase aquel encuentro, mientras que en Portugal coinciden 4 nombres entre las convocatorias de 2018 y 2026, que son: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruben Dias y Cristiano Ronaldo.

Terremoto Lopetegui

Era 15 de junio de 2018, España y Portugal debutaban en el Mundial de Rusia 2018. Tras el batacazo en el Mundial de Brasil parecía que España había llegado muy bien al torneo. La selección había ganado 14 de los 20 partidos y empatado los otros seis bajo los mandos de Julen Lopetegui, pero solamente dos días antes del debut estalló la bomba. El Real Madrid hizo oficial el fichaje del técnico vasco para la temporada 18-19 y eso hizo que la RFEF le cesara de inmediato.

Lopetegui, en un entrenamiento de la selección española en Krasnodar. / periodico

“Agradecemos a Julen todo lo que ha hecho, pero nos vemos obligados a destituirle. Tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Federación Española de que hay unas formas de actuar que hay que cumplir”, declaró Rubiales en rueda de prensa. La federación decidió que su sustituto sería Fernando Hierro, al menos para el Mundial de Rusia. Tras este terremoto interno, la selección llegó a su debut en la Copa del Mundo con todas las miradas puestas en el banquillo.

Portugal a las órdenes de Cristiano Ronaldo

En el otro lado del campo estaba Portugal, que también había hecho un pésimo papel en el Mundial de 2014 y también tenía ganas de reivindicarse. Cristiano Ronaldo llegaba al torneo en un gran estado de forma. El portugués tenía 29 años y acababa de jugar su última temporada en el Madrid, en la que había anotado 41 goles en 40 partidos y había ganado la Champions.

La influencia del portugués se notó en el terreno de juego desde el inicio del partido. En el minuto 4 forzó un penalti que él mismo convirtió. Durante el encuentro, la estrella portuguesa anotó 2 goles más. Primero para poner el 2-1 con un disparo desde fuera del área, que a De Gea se le escapó de las manos y más tarde con un golazo de falta en el 88 que puso el 3-3 definitivo. Aquel día, Cristiano anotó su único hat-trick hasta la fecha en un Mundial.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, usa la camiseta del fallecido Diogo Jota y celebra con sus compañeros el triunfo ante Croacia en Toronto. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES / MIGUEL A. LOPES / EFE

Diego Costa brilló como nunca

Pese a la presión con la que partían los jugadores desde el inicio, aquel día España firmó un gran partido que no logró ganar por culpa de errores individuales. Tras unos primeros 20 minutos muy flojos, la selección se reencontró y se hizo fuerte poco a poco. Durante la segunda parte España dominó el encuentro, le dio la vuelta al resultado y tuvo ocasiones para aumentar la ventaja. Pero finalmente Portugal rescató un punto con el golazo de falta de Cristiano que ya ha sido mencionado anteriormente.

Si en Portugal destacó Ronaldo, sin duda la estrella de España aquella noche fue Diego Costa. El jugador hispanobrasileño, que pasó fugazmente por la selección y nunca consiguió dar lo que se esperaba de él, hizo su aparición estelar en Sochi el 15 de junio de 2018 con un doblete. El primero llegó tras una extraordinaria acción individual en la que recibió de espaldas y logró definir con un disparo cruzado tras deshacerse de la presión de dos defensores. Su segundo tanto llegó tras el descanso, cuando empujó un balón a la red tras una prolongación de Busquets.

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La sensación se reproduce desde su debut con España: Diego Costa no encaja / REUTERS

Se repiten los octavos del Mundial de Sudáfrica

Después del Mundial de Rusia, España y Portugal se volvieron a ver las caras durante la final de la Nations League de 2025. El resultado al final del tiempo reglamentario fue de 2-2 y los portugueses se llevaron el título en la tanda de penaltis. Ahora, ambos países se volverán a ver las caras en un Mundial y en juego hay un pase a los cuartos de final. El encuentro, que será una reedición de los octavos de final del Mundial de 2010, se disputará el lunes 6 de julio a las 21:00 de la noche en el AT&T Stadium, en Texas.