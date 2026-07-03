¿Cuándo juega España los octavos de final ante Portugal? Fecha, hora y dónde ver

España ya está en octavos, donde se medirá a Portugal. ¿Cuándo se juega el partido? Después de superar a Austria en dieciseisavos de final, La Roja tiene por delante otra 'final' ante el conjunto luso, vencedor de la eliminatoria entre ante Croacia. Portugal no ha podido acabar en primera posición de su grupo, el K, pero pudo superar al cuadro balcánico en un encuentro con un final polémico y con el primer gol de Cristiano Ronaldo en una fase eliminatoria de un Mundial.

La cita mundialista ha entrado en una fase decisiva tras dar por terminada la fase de grupos. A partir de ahora, una derrota significa la eliminación, mientras que una victoria permite seguir avanzando en el torneo. El primer obstáculo de España en estos dieciseisavos de final ha sido Austria, la selección dirigida por Ralf Rangnick, a la que ha derrotado por tres tantos a cero. Ahora llega el turno de Portugal, por un puesto en cuartos de final.

El escenario de este partido será el Dallas Stadium (AT&T Stadium, en Arlington, Texas), uno de los recintos más espectaculares del Mundial, con capacidad para más de 90.000 espectadores y sede también de una de las semifinales del torneo. El ganador del España - Portugal avanzará a los cuartos de final, que se disputarán en Los Ángeles, donde espera el vencedor del cruce entre Bélgica y Estados Unidos. Para La Roja, además, es la oportunidad de tomarse la revancha ibérica y confirmar su condición de favorita; para Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, cada partido puede ser el último de su sexto y último Mundial. Se trata además de un encuentro que ya se disputó el verano pasado en la final de la Nations League 2025 y se saldó con triunfo luso en la tanda de penaltis. Hay ganas de revancha.

Además se repite la ronda de octavos de final del Mundial que ya se jugó en Sudáfrica 2010 y que se terminó llevando España por 1-0 con un solitario gol de David Villa. También se vio las caras la selección española con el combinado portugués en el Mundial de Rusia 2018. Aquel encuentro, que finalizó empate a 3, es recordado por el hat-trick de Cristiano Ronaldo, que volverá a estar sobre el césped como ya estuvo en los otros dos. Hay mucho en juego y solo puede quedar uno.

Cuándo se juega el España-Portugal

El partido de octavos de final se disputará el lunes 6 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española), las 14:00 hora local en Estados Unidos.

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Dónde ver el partido

El encuentro se podrá ver en abierto en La1 de Televisión Española y también a través de Movistar y DAZN. También puedes seguir toda la información del partido a través de Superdeporte.es