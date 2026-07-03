Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Martínez Comunicado Valencia BasketDe Haas Presentación Valencia CFGuido Rodríguez Valencia CF FichajeScariolo Valencia Basket Real MadridOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeOperación salida del Valencia CFEnzo Fernández Real Madrid ComunicadoJavi Guerra Valencia CFJoan Martínez Valencia CF
instagram

La FIFA cambia el horario del México - Inglaterra por amenaza de tormenta eléctrica

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra se jugará finalmente el domingo 5 de julio en lugar del lunes 6

Euforia en el Azteca: México arranca "su" Mundial con una sólida victoria ante Sudáfrica

Euforia en el Azteca: México arranca "su" Mundial con una sólida victoria ante Sudáfrica

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Álvaro García

Álvaro García

Los octavos de final del Mundial 2026 están a la vuelta de la esquina, uno de los grandes duelos que nos proporciona esta ronda es el México - Inglaterra. La selección dirigida por Javier Aguirre, está firmando una actuación impecable, la tricolor ha ganado todos sus partidos hasta la fecha sin encajar ningún gol, una imbatibilidad que comparte con la selección española.

Por su parte, la selección inglesa ha mostrado un rendimiento con más altibajos, los muchachos de Thomas Tuchel no lograron pasar del empate ante Ghana, un 'tropiezo que no impidió su pase a los dieciseisavos de final. En dicha ronda, los ingleses se vieron obligados a remontar ante la República Democrática del Congo, con una brillante actuación de Harry Kane, el delantero del Bayern fue el encargado de anotar las 2 dianas, que supusieron la clasificación de los "Three Lions" a octavos de final.

Noticias relacionadas

México - Ecuador, en imágenes

México en imágenes / AGENCIAS

La FIFA confirma el cambio de hora en el México-Inglaterra

El duelo de octavos de final entre México e Inglaterra estaba previsto para comenzar a las 2:00 de la madrugada (hora española) del lunes 6, finalmente la FIFA ha confirmado que el partido se adelanta, y se disputará el domingo 5 de julio a las 20:00. Este cambio de horario es debido a la amenaza por tormenta eléctrica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents