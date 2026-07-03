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De la Fuente aumenta la exigencia

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, se mostró visiblemente satisfecho pero sumamente cauto y exigente tras el triunfo por tres goles a cero ante el combinado austríaco, un resultado que sella el billete del equipo para la siguiente ronda del torneo. El técnico riojano insistió en que el margen de crecimiento del grupo sigue siendo amplio y rechazó cualquier tipo de conformismo dentro del vestuario. "El halago debilita mucho y esa satisfacción te mata; hay que tener satisfacción por el trabajo bien hecho, pero pensando en que el próximo día va a ser diferente", apuntó con firmeza, subrayando la importancia de mantener la tensión competitiva de cara a los próximos compromisos. Durante su análisis técnico del encuentro, De la Fuente desgranó los aspectos del juego en los que detectó desajustes, prestando especial atención a la parcela defensiva y a la efectividad de la presión alta durante los primeros compases del choque. Asimismo, el preparador español hizo hincapié en la necesidad de afinar la puntería de cara a la portería contraria tras haber desperdiciado varias ocasiones claras para ampliar una renta que, a la postre, resultó definitiva. "En ataque también hemos fallado muchas ocasiones y diría que hay que tener más alto el porcentaje de eficiencia", concluyó el seleccionador, quien advirtió de que los rivales venideros exigirán un nivel de rendimiento aún mayor.