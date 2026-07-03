Mario Gila, a un paso del Milan: acuerdo total con el jugador y la Lazio negocia el traspaso

Mario Gila está muy cerca de cambiar de camiseta en Italia. El defensa español, una de las grandes revelaciones de la Lazio durante la última temporada, tiene un acuerdo total con el AC Milan y su fichaje podría cerrarse en los próximos días, a falta únicamente del entendimiento definitivo entre ambos clubes. Así lo ha adelantado Fabrizio Romano, que sitúan la operación en su fase decisiva.

El zaguero catalán, de 25 años, ya ha dado el visto bueno al proyecto deportivo del Milan con el que firmaría un contrato hasta 2031. Ahora, todas las miradas apuntan a las negociaciones entre el conjunto rossonero y la Lazio, que sigue intentando maximizar el beneficio por uno de sus jugadores más cotizados.

El Milan acelera para cerrar una incorporación estratégica

La irrupción del Milan en la carrera por Mario Gila ha cambiado por completo el escenario. Durante semanas, el Nápoles parecía el principal favorito para hacerse con sus servicios, pero las diferencias económicas con la Lazio frenaron la operación y permitieron la entrada del conjunto lombardo.

Según las últimas informaciones, el Milan ha mejorado tanto su propuesta al futbolista como la oferta destinada a la Lazio. El club rossonero habría puesto sobre la mesa una cifra cercana a los 30 millones de euros entre fijo y variables, una cantidad que acerca el acuerdo definitivo.

La dirección deportiva considera al internacional español una pieza clave para reforzar una defensa que afrontará una profunda remodelación este verano. Su crecimiento en la Serie A y su capacidad para sacar el balón jugado le han convertido en uno de los centrales con mayor proyección del campeonato italiano.

Mario Gila en un partido de la Lazio contra el Atlético de Madrid / EFE

El Real Madrid, pendiente de la operación

Aunque no participa directamente en las negociaciones, el Real Madrid sigue con especial atención el futuro de Mario Gila. El conjunto blanco conserva un 50% de una futura venta del central, lo que equivale a unos 15 millones de euros en esta transacción, por lo que una operación de esta magnitud también tendría repercusión en las arcas madridistas.

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Formado en La Fábrica y con dos apariciones oficiales en el primer equipo antes de poner rumbo a la Lazio en 2022, Gila ha experimentado una notable evolución en el fútbol italiano hasta convertirse en uno de los defensores españoles más valorados del mercado. Salvo giro inesperado en las conversaciones entre clubes, todo apunta a que su próximo destino será San Siro, donde el Milan espera cerrar en breve uno de los fichajes más importantes de su verano.