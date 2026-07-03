Mundial 2026 | Arrancan los octavos: fecha, hora y televisión de todos los cruces
Los ocho duelos de la ronda de 16 equipos se disputan entre este sábado, 4 de julio, y el próximo martes 7, cuando los cerrará a las diez de la noche el Suiza- Colombia
El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México avanza y el camino hacia la gran final del 19 de julio en Nueva York toma forma. Concluida una emocionante fase de grupos, la tensión subió con la disputa de unos dieciseisavos de final que se juegan por primera vez en la historia con resultados que no han dejado a nadie indiferente. Grandes selecciones como Alemania, Países Bajos, Croacia o Senegal han tenido que hacer las maletas tras desenlaces de partidos tan apasionantes para los ganadores como crueles para los perdedores, entre estos últimos, una campeona del título en cuatro ocasiones como la 'Mannschaft', la eterna aspirante, Holanda, que cayó ante el vigente campeón en los cuartos de Catar 2022, la semifinalista hace cuatro años, la selección arlequinada de Luka Modric o los reyes de África, al menos sobre el campo, hasta que la CAN decidió darle el cetro a Marruecos en los despachos.
Incluso, la actual campeona del mundo, la Argentina de Leo Messi, camino por el alambre ante la sorprendente selección de Cabo Verde. Logró su billete sobre la bocina, en el minuto 11 de la prórroga con un autogol de Diney.
16 selecciones clasificadas, entre ellas, España
Después de 26 días de competición en tierras americanas ya hay 16 naciones confirmadas en el cuadro de octavos de final. El Mundial más largo de la historia está volando en la percepción de los amantes del fútbol. España, recobrando su mejor versión frente a Austria, se ha situado entre las clasificadas para la siguiente etapa, donde aguarda la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Estos son los cruces de octavos de final totalmente clarificados con sus fechas, horario (peninsular español) y dónde poder verlos por la televisión:
- Canadá - Marruecos, 4 de julio, 19:00 horas (DAZN) | RG Stadium (Houston)
- Paraguay - Francia, 4 de julio, 23:00 horas (La 1 TVE) | Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field)
- Brasil - Noruega, 5 de julio, 22:00 horas (La 1 TVE) | MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)
- México - Inglaterra, 6 de julio, 02:00 horas (DAZN) | Estadio Azteca (Ciudad de México)
- Portugal - ESPAÑA, 6 de julio, 21:00 horas (La 1 TVE1) | Dallas (AT&T Stadium)
- Estados Unidos - Bélgica, 7 de julio, 02:00 (DAZN) | Lumen Field (Seattle)
- Argentina - Egipto, 7 de julio, 18:00 ((La 1 TVE1) | Mercedes-Benz Arena (Atalanta)
- Suiza - Colombia, 7 de julio, 22:00 (DAZN) | BC Place (Vancouver)
Estos han sido los emparejamientos de los dieciseisavos de final del torneo:
- Sudáfrica - Canadá 0-1
- Brasil - Japón 2-1
- Alemania - Paraguay 1-1 (3-4)
- Países Bajos - Marruecos 1-1 (2-3)
- Costa de Marfil - Noruega 1-2
- Francia - Suecia 3-0
- México - Ecuador 2-0
- Inglaterra - RD Congo 2-1
- Bélgica - Senegal 3-2
- Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina 2-0
- ESPAÑA - AUSTRIA 3-0
- Croacia - Portugal 1-2
- Suiza - Argelia 2-0
- Australia - Egipto 3 de julio, a las 20:00 horas
- Argentina - Cabo Verde 4 de julio, a las 00:00 horas
- Colombia - Ghana 4 de julio, a las 03:30 horas
El cuadro y el camino hacia la final
En caso de imponerse el lunes a Portugal, España se las vería en cuartos de final con el ganador del duelo entre los anfitriones, Estados Unidos, y Bélgica. A continuación, el cuadro con la ruta hacia la final de Nueva York.
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