Portería a cero: el dato que hace soñar a España y México con ser campeones del mundo

En un Mundial 2026 en el que ya se han disputado 85 de los 104 partidos programados y se han marcado 249 goles, hay un dato que distingue por encima de todas las demás selecciones a España y México. Son las únicas que todavía no han encajado ni un solo gol, una estadística que alimenta la ilusión de los aficionados de ambos países hispano hablantes con vistas a la ronda de octavos de final, en la que las dos han asegurado su presencia con solvencia en los dieciseisavos.

Ni Unai Simón ni Raúl 'Tala' Rangel -también jugó unos minutos Guillermo Ochoa con los mexicanos en el tercer partido-, han visto perforar su portería. Un muro defensivo mantenido intacto de diferente forma por españoles y mexicanos: los primeros desde la posesión del esférico, y los segundos de manera más directa gracias a las intervenciones de Rangel. El arquero fue clave en el triunfo ante Ecuador en la primera de las eliminatorias.

España llega a los octavos de final tras firmar una contundente victoria por 3-0 ante Austria, mientras que México hizo lo propio al derrotar 2-0 a Ecuador. Ahora, la selección de Luis de la Fuente se enfrentará el lunes a Portugal (21:00 horas, La 1 de TVE 1), mientras que el conjunto dirigido por Javier Aguirre tendrá un exigente duelo frente a Inglaterra, el mismo día, aunque horas antes de madrugada (02:00 h, DAZN).

Las mejores defensas del Mundial

La fortaleza defensiva de ambos equipos queda reflejada en una clasificación de selecciones menos goleadas que dominna España y México:

España - 0 goles encajados México - 0 goles encajados Argentina - 1 gol encajado en cuatro partidos Colombia - 1 gol encajado en cuatro partidos Brasil - 2 goles encajados en cuatro partidos Portugal - 2 goles encajados en cuatro partidos Francia - 2 goles encajados en cuatro partidos Ghana - 2 goles encajados en tres partidos Cabo Verde - 2 goles encajados en tres partidos Australia - 2 goles encajados en tres partidos

Precedentes históricos que invitan al optimismo

Los datos invitan al optimismo, en especial, desde la importancia creciente del valor defensivo en el fútbol moderno. Desde el Mundial de Francia 1998, en el tránsito de siglo, tres de los campeones del mundo llegaron a lo más alto siendo al mismo tiempo los combinados menos goleados del torneo: la propia Francia en 1998, Italia en 2006 y España en 2010. Las tres recibieron únicamente dos goles en siete partidos, tres en la fase de grupos y cuatro en las eliminatorias. Ahora, por primera vez en la historia, el recorrido, con 48 selecciones en total, supone un partido más, el de los dieciseisavos de final.

Un precedente que invita a creer

En su impecable balance defensivo, México firmó antes de medirse a Ecuador una primera fase histórica al convertirse en la quinta selección capaz de completar el grupo con tres victorias y ningún gol en contra, un club exclusivo en el que figuran Brasil (1986), Italia (1990), Argentina (1998) y Uruguay (2018).

España, por su parte, no logró el pleno de triunfos por el empate con Cabo Verde, pero tampoco le importa echando la vista atrás y viendo como en 2010 creció competitivamente en los encuentros posteriores a la derrota inaugural frente a Suiza (0-1). Tras el 0-0 con los caboverdianos, la 'Roja' goleó 4-0 a Arabia Saudí, venció 1-0 a Uruguay y después superó 3-0 a Austria, manteniendo el candado en una portería que se ha convertido prácticamente sin sufrir amenazas gracias al control extremo de los partidos que tiene la Selección desde la posesión del balón.

Javier Aguirre, seleccionador mexicano, está haciendo soñar a todo un país / José Méndez / EFE

Con cuatro porterías a cero en cuatro partidos, España y México mandan en el ránking de imbatibilidad, los siguientes de la lista con dos porterías a cero en lo que va de Mundial son Brasil, Argentina, Portugal, Francia, Inglaterra, Colombia, Costa de Marfil, Ghana, Estados Unidos, Canadá o una Paraguay que siempre se hace fuerte y dura para los rivales desde el sacrificio en defensa.

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El reto en los octavos aumenta de dificultad

El reto ahora será prolongar esa imbatibilidad en unos octavos de final de máxima exigencia. Para ambas, México y España, aumenta la dificultad en la siguiente 'pantalla'. Portugal en el caso español, e Inglaterra, en el mexicano con todos los peligros que suponen ofensivamente uno y otro rival: Cristiano Ronaldo, Rafa Leao, Bruno Fernandes, por un lado, y por otro, Kane, Bellingham, Rashford...