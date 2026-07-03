La Portugal de Cristiano remonta a Croacia en un final loco y se cruza con España en octavos
El partido se resolvió en el descuento (2-1) con cabezazo milagroso de Gonçalo Ramos en el minuto 94 y un polémico gol anulado a Gvardiol en el 104'
Portugal será el rival de España en los octavos de final del Mundial que se disputarán el próximo lunes 6 de julio a las 21:00 horas. La selección portuguesa de Roberto Martínez se impuso a Croacia (2-1) en un final loco con cabezazo milagroso de Gonçalo Ramos en el minuto 94 y gol anulado a Gvardiol en el 104.
El conjunto luso fue capaz de darle la vuelta a un partido que comenzó perdiendo por el gol de Perisic. A pesar del tanto en contra, Portugal no le perdió a cara al partido y lo igualó en el 67 gracias al gol de penalti de Cristiano Ronaldo, el primero de su carrera deportiva en eliminatorias mundialistas.
La locura final
En el descuento llegó la locura con un centro de Leao, el mejor del partido junto a Nuno Mendes, y remate de cabeza espectacular de Gonçalo Ramos. Cuando el partido parecía sentenciado en el 104 (añadió 10) Croacia vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego.
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