La Portugal de Cristiano remonta a Croacia en un final loco y se cruza con España en octavos

Portugal será el rival de España en los octavos de final del Mundial que se disputarán el próximo lunes 6 de julio a las 21:00 horas. La selección portuguesa de Roberto Martínez se impuso a Croacia (2-1) en un final loco con cabezazo milagroso de Gonçalo Ramos en el minuto 94 y gol anulado a Gvardiol en el 104.

El conjunto luso fue capaz de darle la vuelta a un partido que comenzó perdiendo por el gol de Perisic. A pesar del tanto en contra, Portugal no le perdió a cara al partido y lo igualó en el 67 gracias al gol de penalti de Cristiano Ronaldo, el primero de su carrera deportiva en eliminatorias mundialistas.

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GR5129. TORONTO (CANADÁ), 02/07/2026.- Jugadores de Croacia celebran un gol anulado este jueves, un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Croacia en el estadio BMO en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco / Bienvenido Velasco / EFE

La locura final

En el descuento llegó la locura con un centro de Leao, el mejor del partido junto a Nuno Mendes, y remate de cabeza espectacular de Gonçalo Ramos. Cuando el partido parecía sentenciado en el 104 (añadió 10) Croacia vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego.