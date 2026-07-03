Portugal sobrevive a Croacia y se cita con España en los octavos de final

Portugal será el próximo rival de España en los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto del entrenador español Roberto Martínez sufrió muchísimo para eliminar a una combativa selección de Croacia (2-1) y selló su billete para el duelo ibérico de la Copa del Mundo, que se disputará el próximo lunes en Dallas, a las 21:00 horas en horario español. La 'Roja', sólida en todo momento, se presentará a la cita tras una exhibición contra Austria en Los Angeles horas antes.

Los portugueses necesitaron una remontada agónica para seguir con vida en el torneo, en un encuentro que pudo haber supuesto la despedida mundialista de una generación legendaria liderada por Luka Modric, Ivan Perisic o Mateo Kovacic. El exjugador del Real Madid, el '10' de Croacia, podría colgar las botas tras este campeonato mundial a sus 40 años.

Amarga despedida para los croatas

La despedida de los croatas fue amarga, porque dominaron y gozaron de clarísimas ocasiones en una segunda parte en la que lograron adelantarse con un gol del incombustible Perisic. Y porque en una extensa prolongación consiguieron en el empate 'in extremis' en el minuto 112 por mediación de Mario Pasalic, ex del Elche CF. Sin embargo, el VAR decidió anular el tanto para la desperación croata por fuera de juego de Kramaric. Matanovic tocó ligeramente con la cabeza, según la 'máquina', y el golpeo posterior con la cabeza de Renato Veiga (Villarreal CF) no se produjo en una posición consciente.

El combinado portugués ofreció una imagen irregular durante buena parte del partido. Aunque dominó el arranque y generó varias ocasiones, se fue diluyendo con el paso de los minutos ante una Croacia ordenada. Tras el descanso, los balcánicos golpearon primero gracias al citado tanto de Perisic, que culminó una gran acción colectiva y acercó a los suyos a una clasificación que parecía merecida por lo visto sobre el césped.

Luka Modric protesta la decisión final del colegiado noruego / Europa Press

Cuando Portugal estaba contra las cuerdas apareció Cristiano Ronaldo. Después de que el VAR le anulara un gol por fuera de juego, el capitán portugués no falló desde el punto de penalti para devolver la igualdad al marcador. El defensa del Submarino Veiga provocó la pena máxima al ser agarrado en el área por un defensor de los 'arlequinados'. El tanto dio oxígeno a los lusos, aunque fue Diogo Costa, con varias intervenciones decisivas, quien evitó que Croacia recuperara la ventaja en un tramo final de máxima tensión... y la eliminación de Portugal. Ya en el tiempo añadido, Gonçalo Ramos firmó el 2-1 definitivo para evitar una prórroga que parecía inevitable. Rafa Leao colocó un centro enroscado perfecto ya sin Cristiano sobre el campo.

El choque todavía dejó espacio para la polémica, con ese gol anulado a Croacia en los últimos instantes que desató las protestas balcánicas. Portugal sobrevivió por detalles y ya pone el foco en el enfrentamiento contra España, que parte como una de las favoritas tras el nivel mostrado frente a Austria. Para Croacia, en cambio, la eliminación puede significar el adiós mundialista de una generación irrepetible encabezada por Modric.

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Portugal - España cruzarán sus caminos en busca de los cuartos de final el próxio lunes en Dallas. El choque en el AT&T Stadium de Arlington arrancará a las nueve de las 21:00 horas. El vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica será el que se mida en los cuartos de final al ganador de este Portugal - España.