Posible dopaje en el Mundial: Encuentran una sustancia prohibida en los análisis de una selección

El dopaje ha llegado al Mundial 2026. Al menos así lo asegura un importante medio británico al informar del descubrimiento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en los análisis de una de las 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo.

Según explica la noticia de Daily Mail la AMA ha encontrado restos de una sustancia prohibida en los análisis de ocho jugadores de la selección de Túnez. La sustancia en cuestión es clembuterol que podría provenir de la ingesta de carne en mal estado.

La investigación de la AMA también descarta la intencionalidad en la presencia de clembuterol en los jugadores tunecinos, ya que ha encontrado, a priori, la fuente de procedencia. No obstante las pesquisas continúan abiertas para descartar un caso masivo de dopaje en el Mundial.

Túnez, eliminada en la fase de grupos, cuenta con algún precedente a su favor y es que a la selección de México le ocurrió algo parecido durante la disputa de la Copa Oro 2011. En aquel momento cinco jugadores dieron positivo aunque la AMA concluyó que no había intencionalidad y que derivaba de carne en mal estado.

El seleccionador de Túnez, Hervé Renard, participa en un entrenamiento previo al partido del Mundial de la FIFA 2026 contra Japón. / SD

El 'clembuterol' famoso en España

Entre el catálogo de sustancias dopantes como la EPO o la nandrolona en España se hizo famoso el clembuterol hace más de una década. Alberto Contador, el ciclista español del momento, dio positivo por esta sustancia en 2010 en una muestra de orina obtenida durante la disputa del Tour de Francia en julio. El español argumentó en este caso que se debía a la ingesta de carne contaminada, sin embargo, finalmente fue sancionado dos años y desposeído del título de la ronda gala.

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El clembuterol es un broncodilatador utilizado para tratar el asma y los deportistas lo usan para ganar fuerza y masa muscular y está entre la lista de sustancias prohibidas de la AMA.