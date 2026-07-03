Sorprendente comunicado oficial del Real Madrid sobre Enzo Fernández

La entidad presidida por Florentino Pérez ha emitido un comunicado que afecta a lo que se esperaba como fichaje estrella del mercado. No se trata del anuncio de un fichaje, sino más bien lo contrario, algo muy poco habitual.

Sorprendente comunicado oficial del Real Madrid sobre un no fichaje

Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid C. F. por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación.

El Real Madrid desea expresar su máximo respeto por Enzo Fernández, un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que mantiene una excelente relación institucional.

Enzo Fernández, objetivo del Real Madrid / EFE

Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad.

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El Real Madrid lamenta que, pese a la claridad de los hechos y a la inexistencia de actuación alguna por parte del club, continúen difundiéndose informaciones que no se corresponden con la realidad y que únicamente contribuyen a generar confusión entre los aficionados y a perjudicar innecesariamente a las entidades y personas implicadas.