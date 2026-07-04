Argentina y Colombia sufren para clasificarse a octavos: honores a Cabo Verde

Argentina será el rival de Egipto en octavos de final del Mundial tras derrotar por 3-2 a Cabo Verde en Miami. Un gol en propia puerta de Diney Borges tras un cabezazo de Cristian ‘Cuti’ Romero tras saque de esquina botado por Lionel Messi tumbó la resistencia de Cabo Verde.

El partido tuvo de todo. Un gol de Messi (su vigésimo en la historia de los Mundiales) tras un prodigioso control, el empate de Cabo Verde en la segunda mitad y tres goles en la prórroga, incluido el que seguramente sea el mejor tanto del torneo, que salió de las botas del caboverdiano Sidny Cabral.

Un papel más que digno para el conjunto africano, que rozó una nueva sorpresa y abandona su primer Mundial sin perder ningún encuentro en los 90 minutos, pese a jugar contra tres campeones del mundo.

Los de Lionel Scaloni se fueron en ventaja en el minuto 29 con el vigésimo gol de Lionel Messi en la historia de los Mundiales, pero los africanos llegaron a la paridad en el 59 por intermedio de Deroy Duarte.

Nuevo empate en el minuto 103

Retomaron la ventaja en el minuto 92 gracias a Lisandro Martínez, pero los caboverdianos emparejaron de nuevo tras un golazo de Sidny Lopes Cabral en el 103.

En el 111, Diney Borges, tras un remate de Cristian Romero, anotó en propia puerta para poner las cifras definitivas a favor de los campeones en Catar 2022.

Con su tanto, Messi llegó a siete en la clasificación de artilleros de este Mundial, escoltado por Kylian Mbappé con seis y Erling Haaland y Harry Kane con cinco. Argentina jugará el 7 de julio por los octavos de final en Atlanta contra Egipto.

FOTODELDÍA AME7345. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Lionel Messi de Argentina celebra este viernes, al finalizar un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Estevez. FOTODELDÍA / Alberto Estevez / EFE

Messi: «Sabíamos que iba a ser un partido muy duro»

Lionel Messi aseguró este viernes tras la sufrida victoria de Argentina que sabían que Cabo Verde iba a hacer «un partido muy duro» porque no habían perdido ni contra España ni contra Uruguay, y destacó la igualdad que impera en este Mundial.

«Hoy sabíamos que iba a ser un partido muy duro, que este equipo no había perdido contra España, contra Uruguay», dijo el argentino en zona mixta tras ser designado como mejor jugador de la victoria de Argentina por 3 a 2.

«Lo más difícil era encontrar el primer gol», agregó Messi, que dijo que el equipo perdió la pelota y dejó de presionar bien, por lo que se complicó el partido.

También Colombia

Con un tanto de Jhon Arias en el minuto 14, Colombia derrotó a Ghana por 1-0 y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que se jugó en Kansas City.

El gol del número 11 le alcanzó a los dirigidos por Néstor Lorenzo para sellar su pase en un juego en el que desperdiciaron varias jugadas claras de gol. Aún así, la ventaja magra no llevó zozobra a una defensa que en cuatro partidos apenas ha encajado un gol.

FOTODELDÍA EPA6605. KANSAS (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Jhon Arias de Colombia celebra un gol este viernes, durante un partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Ghana en el estadio Arrowhead en Kansas (Estados Unidos). EFE/ Amy Kontras / AMY KONTRAS / EFE

Antes de los ocho minutos, Jhon Córdoba cayó tras luchar por un balón y debió dejar el campo lesionado. Luis Javier Suárez lo reemplazó y en su primera participación abrió el camino de la victoria.

El número 25 centró desde la derecha y Arias apareció por el segundo poste para empujar el balón al fondo de la portería y poner el 1-0 en favor de los cafeteros.

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Ghana se adelantó con más voluntad que buenas ideas y Colombia apostó por el contragolpe. El gol siguió estando cerca pero no llegó. Se medirá a Suiza en la ciudad canadiense de Vancouver el próximo 7 de julio.