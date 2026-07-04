Egipto se inspiró en el Real Madrid - Levante UD para pasar a cuartos del Mundial

El Mundial dejó una de sus imágenes más curiosas en el duelo de octavos entre Egipto y Australia. Justo antes de la tanda de penaltis que decidió el encuentro, varios integrantes del cuerpo técnico egipcio reunieron a los lanzadores alrededor de una tablet. En la pantalla no aparecía un partido de la selección australiana, sino un Real Madrid-Levante UD disputado durante la pasada temporada. El objetivo era analizar los movimientos de Mathew Ryan, exguardameta del conjunto granota, para aumentar las opciones de éxito desde los once metros.

La estrategia funcionó. Egipto convirtió todos sus lanzamientos, superó a Australia en la tanda y selló su clasificación para los cuartos de final del Mundial, dejando una de las historias más llamativas de la competición.

El Levante, clave en la preparación de la tanda

La elección del vídeo no fue casual. Australia recurrió a Mathew Ryan para la tanda de penaltis después de que el veterano guardameta entrara en los últimos minutos de la prórroga con la misión específica de convertirse en el especialista bajo palos.

Consciente de ello, el cuerpo técnico egipcio había preparado el momento al detalle. Las imágenes emitidas por DAZN mostraron cómo los futbolistas repasaban un penalti ejecutado por Kylian Mbappé en el Real Madrid-Levante UD, una acción que permitía observar los gestos, apoyos y tendencias del portero australiano antes del lanzamiento.

Mathew Ryan realizando una parada contra el Betis. / EFE

Un detalle que acabó marcando la diferencia

En el fútbol de élite no se deja nada al azar y Egipto volvió a demostrarlo. El análisis previo permitió a sus lanzadores afrontar la tanda con información muy concreta sobre Ryan, que finalmente no pudo detener ninguno de los penaltis.

Las imágenes dieron rápidamente la vuelta al mundo y fueron muy comentadas en redes sociales, donde muchos aficionados destacaron el nivel de preparación del combinado egipcio y la importancia que tiene el análisis de vídeo en el fútbol moderno.

Vinicius Jr disputa el balón con Unai Elgezabal, del Levante UD / EFE

Un protagonista inesperado del Mundial

Aunque el Levante UD no tiene representación directa en el torneo, el club valenciano terminó colándose en una de las escenas más virales del campeonato. Un encuentro liguero disputado hace meses en el Santiago Bernabéu se convirtió en una herramienta de trabajo para decidir una eliminatoria mundialista.

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Una prueba más de que cualquier detalle puede resultar decisivo cuando el margen de error es mínimo. En esta ocasión, el estudio de un Real Madrid-Levante UD acabó ayudando a Egipto a mantener vivo el sueño mundialista y alcanzar los cuartos de final.