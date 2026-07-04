Jürgen Klopp habla sin rodeos sobre la posibilidad de entrenar a Alemania

Jürgen Klopp está preparado para asumir uno de los mayores desafíos de su carrera: dirigir a la selección alemana. Tras la eliminación prematura de la Mannschaft en el Mundial de 2026 y la salida de Julian Nagelsmann, el extécnico del Liverpool ha reconocido que mantiene conversaciones con la Federación Alemana de Fútbol para convertirse en el nuevo seleccionador.

"Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en el Liverpool. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado", dijo en Magenta TV.

Klopp aseguró que afrontaría el cargo con ilusión y energía, convencido de que Alemania necesita un cambio profundo para recuperar el prestigio perdido en los últimos grandes torneos. El entrenador considera que el fútbol alemán cuenta con una generación de futbolistas con suficiente talento para volver a competir por los títulos, aunque cree que será necesario construir un proyecto sólido y con una identidad clara.

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Jürgen Klopp, exentrenador alemán del Liverpool / EFE

El inicio de una nueva era

Aunque todavía quedan aspectos por resolver relacionados con su actual vínculo profesional con Red Bull, las negociaciones avanzan y el optimismo es creciente en el entorno de la federación. La llegada de Klopp supondría el inicio de una nueva etapa para una selección que busca recuperar su protagonismo en el panorama internacional tras varios campeonatos por debajo de las expectativas.