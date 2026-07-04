Laporta se frota las manos: ofertón por Marc Casadó
El Al Hilal se posiciona como un serio pretendiente para el centrocampista poniendo 30 millones sobre la mesa
El futuro de Marc Casadó podría estar lejos del FC Barcelona. El centrocampista azulgrana se ha convertido en uno de los objetivos del Al Hilal, que ha intensificado sus contactos para intentar convencer al futbolista con una importante oferta económica de 30 millones de euros.
El club saudí está dispuesto a realizar un esfuerzo significativo para hacerse con los servicios del canterano, aunque la decisión final dependerá del propio jugador. Casadó valora todas las opciones y todavía no tiene claro si dar el salto al fútbol saudí o continuar su carrera en una liga europea de primer nivel.
Overbooking en la medular
En el Barcelona, una posible venta no se descarta. La operación permitiría al club ingresar una cantidad importante y seguir aliviando su situación económica, un aspecto clave en la planificación deportiva de este mercado de fichajes. Aunque el centrocampista ha demostrado compromiso y rendimiento cuando ha tenido oportunidades, la fuerte competencia en la medular y la necesidad de generar ingresos podrían facilitar una salida.
Las próximas horas serán decisivas para conocer si la propuesta del Al Hilal termina convenciendo tanto al futbolista como al conjunto azulgrana, en una operación que podría convertirse en uno de los movimientos destacados del verano.
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