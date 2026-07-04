Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guido Rodríguez Valencia CF FichajeOperación salida del Valencia CFPedro Martínez Comunicado Valencia BasketDe Haas Presentación Valencia CFScariolo Valencia Basket Real MadridOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeEnzo Fernández Real Madrid ComunicadoJavi Guerra Valencia CFJoan Martínez Valencia CF
instagram

Laporta se frota las manos: ofertón por Marc Casadó

El Al Hilal se posiciona como un serio pretendiente para el centrocampista poniendo 30 millones sobre la mesa

Rafa Yuste, en el palco del Spotify Camp Nou, junto al presidente electo, Joan Laporta.

Rafa Yuste, en el palco del Spotify Camp Nou, junto al presidente electo, Joan Laporta.

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Hugo Ferrer

València

El futuro de Marc Casadó podría estar lejos del FC Barcelona. El centrocampista azulgrana se ha convertido en uno de los objetivos del Al Hilal, que ha intensificado sus contactos para intentar convencer al futbolista con una importante oferta económica de 30 millones de euros.

El club saudí está dispuesto a realizar un esfuerzo significativo para hacerse con los servicios del canterano, aunque la decisión final dependerá del propio jugador. Casadó valora todas las opciones y todavía no tiene claro si dar el salto al fútbol saudí o continuar su carrera en una liga europea de primer nivel.

El centrocampista del Oviedo Santi Cazorla (d) juega un balón ante Marc Casadó, del Barcelona, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que Real Oviedo y FC Barcelona disputaron en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Paco Paredes. (Oviedo) (Barcelona) añade vestuarios

El centrocampista del Oviedo Santi Cazorla (d) juega un balón ante Marc Casadó, del Barcelona, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que Real Oviedo y FC Barcelona disputaron en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Paco Paredes. (Oviedo) (Barcelona) añade vestuarios / Paco Paredes / EFE

Overbooking en la medular

En el Barcelona, una posible venta no se descarta. La operación permitiría al club ingresar una cantidad importante y seguir aliviando su situación económica, un aspecto clave en la planificación deportiva de este mercado de fichajes. Aunque el centrocampista ha demostrado compromiso y rendimiento cuando ha tenido oportunidades, la fuerte competencia en la medular y la necesidad de generar ingresos podrían facilitar una salida.

Noticias relacionadas

Las próximas horas serán decisivas para conocer si la propuesta del Al Hilal termina convenciendo tanto al futbolista como al conjunto azulgrana, en una operación que podría convertirse en uno de los movimientos destacados del verano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents