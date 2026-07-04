El Manchester United irrumpe por Tchouaméni y agita el mercado del Real Madrid

El Manchester United vuelve a mirar al Real Madrid para reforzar su plantilla. Después de quedarse sin una de sus prioridades para el centro del campo, el club de Old Trafford ha colocado a Aurélien Tchouaméni entre los nombres que encabezan su lista de objetivos para este verano. La operación, sin embargo, se presenta compleja tanto por el peso del francés en el conjunto blanco como por el elevado coste económico que supondría su incorporación.

La dirección deportiva de los ‘red devils’ busca un mediocentro capaz de liderar el proyecto de Michael Carrick y considera que Tchouaméni reúne todas las condiciones para convertirse en el fichaje estrella de la medular. Aun así, el United trabaja con varias alternativas por si la vía del internacional francés termina bloqueándose.

Un mercado que puede marcar el verano del Madrid

Tras perder la carrera por Mateus Fernandes, fichado finalmente por el Tottenham, el Manchester United ha acelerado la búsqueda de un centrocampista de primer nivel. La prioridad es incorporar un futbolista capaz de elevar el nivel competitivo del equipo de inmediato, motivo por el que Tchouaméni se mantiene como el gran sueño de la entidad inglesa.

Tchouaméni con la camiseta del Real Madrid / EFE

Una operación muy complicada

La situación del centrocampista del Real Madrid sigue generando expectación en el mercado. Aunque el club blanco no había mostrado hasta ahora intención de desprenderse del jugador, los movimientos que prepara para remodelar su centro del campo con Enzo Fernández han abierto la puerta a todo tipo de especulaciones. Desde Inglaterra aseguran que el Manchester United permanece atento a cualquier cambio de escenario.

El principal obstáculo no es únicamente el precio del traspaso, que el Real Madrid podría fijar en 82 millones de euros. También lo es el elevado salario del internacional francés, además de la competencia que podría aparecer si el Real Madrid decidiera escuchar ofertas por uno de sus futbolistas más cotizados.

El jugador de 26 años está rindiendo con la selección Francesa en el Mundial, que ya prepara el encuentro de los octavos de final de esta noche ante Paraguay. Y, aunque su intención es seguir en el equipo madridista, su futuro en el club depende de como Mourinho lo vea en sus planes.

Aurelien Tchouameni celebra su gol en el partido de los cuartos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 / EFE

Alex Scott y Bouaddi, las otras opciones

Mientras espera acontecimientos con Tchouaméni, el Manchester United mantiene abiertos otros frentes. Uno de ellos conduce a Alex Scott, centrocampista del Bournemouth que lleva meses siendo seguido por varios grandes de la Premier League. El conjunto inglés, no obstante, pretende renovarlo y blindarlo con una cláusula de salida, lo que dificultaría todavía más una posible negociación.

En la agenda también figura Ayyoub Bouaddi, una de las grandes irrupciones del fútbol europeo. El joven talento del Lille ha despertado el interés de numerosos gigantes del continente gracias a su progresión y a su notable rendimiento, por lo que el United sabe que no será el único aspirante a hacerse con sus servicios.

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Ayyoub Bouaddi con la selección de Marruecos / EFE

Las próximas semanas serán decisivas para conocer si el Real Madrid mantiene al internacional francés como pieza intransferible o si, por el contrario, el interés del United termina convirtiéndose en una de las grandes operaciones del mercado estival.