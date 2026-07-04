El Milan confía en retener a Modric tras la llamada de Amorim

El futuro de Luka Modric podría dar un giro inesperado. Cuando todo apuntaba a que el veterano centrocampista pondría punto final a su etapa en el AC Milan tras la disputa del Mundial de 2026, la llegada de Rúben Amorim al banquillo rossonero habría cambiado el panorama. Según informa La Gazzetta dello Sport, el entrenador portugués ha conseguido convencer al croata para que continúe una temporada más liderando el nuevo proyecto del conjunto italiano.

La decisión todavía no es oficial, pero desde Italia aseguran que ambas partes están muy cerca de alcanzar un acuerdo para ampliar el vínculo de Modric por un año más, un movimiento que supondría un importante respaldo para el nuevo ciclo que inician los rossoneros.

Amorim, el factor decisivo

La información del diario italiano apunta a que Amorim mantuvo una conversación directa con Modric para trasladarle el papel que tendría dentro del equipo. El técnico considera que la experiencia, liderazgo y calidad del exmadridista serán fundamentales para una plantilla que afronta una profunda reconstrucción.

El portugués le habría explicado que no será un jugador de rotación cualquiera, sino una pieza importante tanto dentro como fuera del terreno de juego. Esa confianza habría sido suficiente para hacer cambiar de opinión al centrocampista, que hasta hace poco valoraba seriamente poner fin a su carrera profesional tras la Copa del Mundo.

Además, el propietario del club, Gerry Cardinale, también habría trasladado al futbolista su intención de contar con él como uno de los referentes del vestuario en el nuevo proyecto deportivo.

Modric con la selección croata. / EFE

La Champions, la gran duda

Uno de los principales motivos que alejaban a Modric de una continuidad en el Milan era la ausencia del equipo en la próxima edición de la Liga de Campeones. A sus 40 años, el croata quería seguir compitiendo al máximo nivel europeo, una posibilidad que el conjunto rossonero no puede ofrecer esta temporada.

Sin embargo, las conversaciones mantenidas con Amorim habrían modificado esa percepción. El entrenador le habría presentado un proyecto ambicioso con el objetivo de devolver al Milan a la élite del fútbol italiano y europeo, convenciendo al balcánico para liderar ese proceso.

Luka Modric con la camiseta del Milan durante un encuentro. / EFE

Un rol adaptado

La idea del cuerpo técnico pasa por gestionar cuidadosamente la carga de minutos de Modric. El croata no disputaría todos los encuentros como titular, sino que tendría un papel dosificado para llegar en las mejores condiciones a los partidos de mayor exigencia.

Ese plan permitiría aprovechar su calidad y experiencia durante toda la temporada, además de convertirle en un referente para una plantilla que combinará futbolistas contrastados con jóvenes talentos.

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Aunque todavía falta la confirmación oficial, todo apunta a que el “sí” de Modric está cada vez más cerca y que el Milan podrá seguir contando una campaña más con uno de los centrocampistas más laureados de las últimas décadas.