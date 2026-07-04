El Mundial de Vozinha: Leo Messi 'recluta' al portero de Cabo Verde tras el partido contra Argentina
El Inter de Miami explora la incorporación del veterano guardameta caboverdiano para reforzar su plantilla en la MLS
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València
Vozinha podría tener una nueva oportunidad en el fútbol profesional a sus 40 años. El experimentado guardameta caboverdiano, que actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar su anterior etapa, está en el radar del Inter de Miami.
El conjunto de la MLS, liderado por Lionel Messi, ha mostrado un fuerte interés en incorporar al veterano portero para reforzar su plantilla. Aunque la operación todavía no está cerrada y las negociaciones se encuentran en una fase inicial, el interés del club estadounidense es firme.
Vestuario con el '10'
De concretarse el fichaje, Vozinha compartiría vestuario con Messi en uno de los equipos más mediáticos del fútbol norteamericano, en lo que supondría uno de los últimos grandes retos de su carrera.
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