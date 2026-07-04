Terremoto en La Cartuja: aseguran que Manuel Pellegrini abandonará el Real Betis
El técnico chileno tendría un acuerdo verbal con la Federación de Fútbol de Chile para asumir la selección nacional
Manuel Pellegrini podría estar viviendo sus últimos meses al frente del Real Betis. El técnico chileno tiene un acuerdo verbal con la Federación de Fútbol de Chile para convertirse en el próximo seleccionador nacional una vez se den las condiciones institucionales necesarias para cerrar la operación.
“Manuel Pellegrini tiene un acuerdo con la Federación de Fútbol de Chile. Es un acuerdo de palabra, es un acuerdo al cual se llegó hace varias semanas, que se mantenía bajo siete llaves y que tenía por objetivo mantener esta reserva, esperar evidentemente que se aclarara el futuro de las elecciones en la ANFP", aseguró el periodista chileno Fernando Tapia, en el programa Hay Zoom.
Contrato hasta 2027
El pacto, que habría sido alcanzado hace varias semanas, permanece en suspenso hasta que se resuelva la situación interna de la ANFP tras las próximas elecciones. Mientras tanto, en el Betis aseguran desconocer la existencia de dicho acuerdo y recuerdan que Pellegrini mantiene contrato con el club verdiblanco hasta junio de 2027.
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