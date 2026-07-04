Terremoto en La Cartuja: aseguran que Manuel Pellegrini abandonará el Real Betis

Manuel Pellegrini podría estar viviendo sus últimos meses al frente del Real Betis. El técnico chileno tiene un acuerdo verbal con la Federación de Fútbol de Chile para convertirse en el próximo seleccionador nacional una vez se den las condiciones institucionales necesarias para cerrar la operación.

“Manuel Pellegrini tiene un acuerdo con la Federación de Fútbol de Chile. Es un acuerdo de palabra, es un acuerdo al cual se llegó hace varias semanas, que se mantenía bajo siete llaves y que tenía por objetivo mantener esta reserva, esperar evidentemente que se aclarara el futuro de las elecciones en la ANFP", aseguró el periodista chileno Fernando Tapia, en el programa Hay Zoom.

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Manuel Pellegrini, head coach of Real Betis Balompie, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Real Betis at Montilivi stadium on April 21, 2026 in Girona, Spain. AFP7 21/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Girona FC v Real Betis - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Contrato hasta 2027

El pacto, que habría sido alcanzado hace varias semanas, permanece en suspenso hasta que se resuelva la situación interna de la ANFP tras las próximas elecciones. Mientras tanto, en el Betis aseguran desconocer la existencia de dicho acuerdo y recuerdan que Pellegrini mantiene contrato con el club verdiblanco hasta junio de 2027.