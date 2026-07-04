La UD Almería ya no puede retener más a Sergio Arribas: traspaso histórico a la vista en Segunda División
El Benfica estaría dispuesto a abonar más de 20 millones de euros por el joven talento español
El futuro de Sergio Arribas apunta lejos de la UD Almería. Según informa el diario portugués A Bola, el Benfica ha situado al centrocampista español entre sus principales objetivos para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.
El conjunto lisboeta es consciente de que la operación no será sencilla. Para hacerse con los servicios de Arribas deberá desembolsar una cantidad superior a los 20 millones de euros, por lo que trabaja en varias ventas que le permitan generar el margen económico necesario para afrontar el fichaje.
Sin ascenso... traspaso inevitable
Tras no conseguir el ascenso a Primera División con el Almería, todo apunta a que Arribas cambiará de aires este verano. Además, una hipotética venta también beneficiaría al Real Madrid, que se reservó el 50% de una futura plusvalía cuando traspasó al futbolista al conjunto almeriense.
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