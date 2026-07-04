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La UD Almería ya no puede retener más a Sergio Arribas: traspaso histórico a la vista en Segunda División

El Benfica estaría dispuesto a abonar más de 20 millones de euros por el joven talento español

Arribas, esta temporada.

Arribas, esta temporada.

Javier Vendrell Camacho

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Hugo Ferrer

València

El futuro de Sergio Arribas apunta lejos de la UD Almería. Según informa el diario portugués A Bola, el Benfica ha situado al centrocampista español entre sus principales objetivos para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.

El conjunto lisboeta es consciente de que la operación no será sencilla. Para hacerse con los servicios de Arribas deberá desembolsar una cantidad superior a los 20 millones de euros, por lo que trabaja en varias ventas que le permitan generar el margen económico necesario para afrontar el fichaje.

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