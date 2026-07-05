Alarma en Portugal antes de enfrentarse a España sobre el futuro de Cristiano Ronaldo

El futuro de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal sigue siendo una incógnita. En plena disputa del Mundial 2026, las especulaciones sobre una posible retirada del combinado nacional han cobrado fuerza después de que su hermana, Katia Aveiro, asegurara que este torneo será "el último baile" del delantero con la camiseta portuguesa.

Sin embargo, el propio Cristiano ha evitado confirmar esa decisión. El capitán luso ha preferido aplazar cualquier anuncio hasta que finalice la participación de Portugal en el campeonato, dejando claro que toda su atención está puesta en ayudar al equipo a seguir avanzando en el torneo.

Sexto Mundial

A sus 41 años, Cristiano continúa haciendo historia. El delantero disputa su sexto Mundial, un registro sin precedentes, y mantiene un papel protagonista en la selección dirigida por Roberto Martínez. Su rendimiento y estado físico siguen sorprendiendo, demostrando que continúa siendo una referencia tanto dentro como fuera del terreno de juego.

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Cristiano Ronaldo of Portugal celebrates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Portugal and Croatia at Toronto Stadium on July 02, 2026 in Toronto, Ontario. AFP7 02/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jose Breton / AFP7 / Europa Press;sport;football;soccer;player;team;FIFA;World Cup;ZSPORT;ZSOCCER;Portugal;Croatia;Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aunque todo apunta a que el Mundial de 2026 podría poner fin a una trayectoria internacional repleta de éxitos, todavía no existe una confirmación oficial. La decisión definitiva llegará una vez concluya la aventura de Portugal en el torneo, momento en el que Cristiano Ronaldo anunciará si pone punto final a una de las carreras más legendarias de la historia del fútbol de selecciones.