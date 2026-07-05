Alarma en Portugal antes de enfrentarse a España sobre el futuro de Cristiano Ronaldo
La hermana del '7' portugués deja entrever que el Mundial puede ser su "último baile" con la selección
El futuro de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal sigue siendo una incógnita. En plena disputa del Mundial 2026, las especulaciones sobre una posible retirada del combinado nacional han cobrado fuerza después de que su hermana, Katia Aveiro, asegurara que este torneo será "el último baile" del delantero con la camiseta portuguesa.
Sin embargo, el propio Cristiano ha evitado confirmar esa decisión. El capitán luso ha preferido aplazar cualquier anuncio hasta que finalice la participación de Portugal en el campeonato, dejando claro que toda su atención está puesta en ayudar al equipo a seguir avanzando en el torneo.
Sexto Mundial
A sus 41 años, Cristiano continúa haciendo historia. El delantero disputa su sexto Mundial, un registro sin precedentes, y mantiene un papel protagonista en la selección dirigida por Roberto Martínez. Su rendimiento y estado físico siguen sorprendiendo, demostrando que continúa siendo una referencia tanto dentro como fuera del terreno de juego.
Aunque todo apunta a que el Mundial de 2026 podría poner fin a una trayectoria internacional repleta de éxitos, todavía no existe una confirmación oficial. La decisión definitiva llegará una vez concluya la aventura de Portugal en el torneo, momento en el que Cristiano Ronaldo anunciará si pone punto final a una de las carreras más legendarias de la historia del fútbol de selecciones.
- Giro inesperado en la situación de Cristian Rivero en el Valencia CF: puerta abierta, solo cinco meses después de renovarlo
- El gran objetivo del Valencia CF después de anunciar a Guido y presentar a De Haas
- Colocan a Nikola Mirotic en la órbita de Valencia Basket
- Así está la 'operación salida' del Valencia CF con Raba y Santamaría: 'Por supuesto...
- El Mundial de Vozinha: Leo Messi 'recluta' al portero de Cabo Verde tras el partido contra Argentina
- Dylan Osetkowski queda libre tras pagar su cláusula al Partizan
- Los diez candidatos a dar el salto al primer equipo del Valencia CF
- La emotiva despedida de Jaime Pradilla: 'Valencia siempre estará en mi corazón