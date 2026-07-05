Alfaro (seleccionador de Paraguay) responde a Deschamps y niega insultos a su madre fallecida

La victoria de Francia sobre Paraguay (1-0) en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un ambiente muy tenso. En la rueda de prensa posterior al encuentro, Didier Deschamps lanzó un mensaje que hizo pensar que durante el partido había recibido insultos desde el banquillo paraguayo y que algunos de ellos podían haber hecho referencia a su madre, fallecida recientemente. "Podría haber prescindido de los insultos desde el banquillo. Sobre todo de algunos", declaró el seleccionador francés con un tono triste y muy serio, como refiere el medio francés 'RMC Sports'.

Cuestionado poco después sobre las palabras del seleccionador de Francia, Gustavo Alfaro, su homólogo en Paraguay, comenzó explicando cuál fue su actitud tras el pitido final. "Lo primero que hice después del pitido final fue ir a buscar a Didier Deschamps. Le deseé que llegara hasta la final y que se proclamara campeón del mundo. Ya se lo había dicho antes del partido: tiene un equipo fantástico", aseguró.

"Sobre el terreno de juego es una batalla y cada uno juega con sus armas"

Como mostraron las imágenes entre los futbolistas, por ejemplo, entre el portero Orlando Gill y Kylian Mbappé, el partido tuvo toda clase de juego subterráneo. Una dureza que el técnico paraguayo justificó, aunque negó que las cosas fuesen más allá. "El fútbol es un deporte de confrontación, de duelos. Pero todo empieza y todo termina en el terreno de juego. Es normal que haya fricciones, contactos y tensión, eso forma parte del juego. En ningún caso mostramos otra cosa". A continuación añadió: "Puede que hubiera algunos incidentes, con Mbappé o con otros. Puede que él también dijera algunas cosas durante el partido. Para mí, sobre el terreno de juego, es una batalla en la que cada uno juega con sus armas. Todo nace en el campo y todo muere en el campo; después, se acabó".

Claro y rotundo en la negativa a insultos a la madre de Deschamps

Después de no entender en un primer momento la pregunta sobre supuestos insultos a Deschamps desde el banco paraguayo, Alfaro fue repreguntado y esta vez fue rotundo en su contestación: "No, en absoluto. No se puede caer tan bajo en el fútbol. Nunca. Creía que se referían a los intercambios entre jugadores durante el partido. Le respeto muchísimo y le admiro mucho. Sí hubo protestas, especialmente por el VAR. Algunos reclamaban un penalti y otros no. Pero, sinceramente, nunca escuché ese tipo de insultos. Y conociendo a mi cuerpo técnico, estoy convencido de que ninguno de ellos se comportaría de esa manera".

Deschamps, seleccionador galo, pensativo tras la muerte de su madre hace dos semanas / Reuters

Por último, el seleccionador paraguayo rechazó pedir disculpas por unos hechos cuya existencia niega, aunque quiso dejar clara su postura. "El fútbol no es una guerra. No voy a presentar disculpas por algo que, hasta donde yo sé, no ocurrió. En cambio, estoy totalmente en contra de ese tipo de comportamiento. Si hubiera escuchado unas palabras así, yo mismo habría reaccionado inmediatamente. Es inaceptable. Estoy en el extremo opuesto de todo eso", concluyó.

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Hace días, Didier Deschamps, exjugador del Valencia CF antes de su retirada a principios de siglo, dejó por unas horas la concentración de la selección gala para poder asistir al entierro de su madre. A su regreso lo expresó así: "Estoy bien, me viene bien tener algo que me mantenga ocupado desde que regresé. He retomado mis funciones y todo salió bien en el tercer partido. Personalmente, obviamente es muy difícil, pero tuve que irme por mi propio bienestar y el de la selección francesa".