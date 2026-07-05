El Atlético de Madrid ya tiene al sustituto de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid sigue planificando su futuro en ataque ante la incertidumbre que rodea a Julián Álvarez. Según la información publicada, el entrenador Diego Simeone ya tendría claro que el club debe prepararse por si el delantero argentino termina saliendo, y habría puesto sobre la mesa varias opciones para reforzar la delantera.

Entre los nombres que más gustan aparece el de Mason Greenwood, actualmente en el Olympique de Marsella, un futbolista que ha recuperado su mejor versión en Francia y que encajaría en el perfil ofensivo que busca el técnico argentino. Su potencia, capacidad goleadora y versatilidad lo convierten en uno de los candidatos más serios para ocupar un posible vacío en el ataque rojiblanco.

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ESPN

Preparado para la salida

El Atlético también maneja otras alternativas, pero la idea principal de Simeone es no quedarse sin un recambio de garantías si finalmente se produce la salida de Julián Álvarez, cuyo futuro sigue generando rumores en el mercado. En ese escenario, el club colchonero ya trabaja en distintas soluciones para mantener el nivel competitivo del equipo.