El central y exobjetivo del Valencia CF Aridane (36 años), a prueba en la Comunitat

El futuro de Aridane Hernández puede pasar por la Comunitat Valenciana. El experimentado defensa central canario, que hace varias temporadas estuvo en la órbita del Valencia CF como posible refuerzo para la defensa, realizará a prueba la pretemporada con el CD Eldense con el objetivo de convencer al cuerpo técnico y ganarse un puesto en la plantilla azulgrana en LaLiga Hypermotion.

La entidad de Elda anunció este domingo la incorporación del futbolista a la dinámica del primer equipo a través de sus redes sociales. "El CD Eldense informa de la incorporación de Aridane Hernández a la dinámica del primer equipo para realizar la pretemporada. El jugador canario se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico y participará en la preparación del equipo durante las próximas semanas", comunicó el club.

A sus 36 años, Aridane afronta una nueva oportunidad para seguir compitiendo en el fútbol profesional. El central cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol español tras defender las camisetas de clubes como Tenerife, Cádiz, Mallorca, Osasuna o Rayo Vallecano, acumulando una importante experiencia tanto en Segunda División como en Primera.

En la agenda de Bordalás

Su nombre estuvo vinculado al Valencia CF durante el mercado de invierno de 2022 con José Bordalás en el banquillo, cuando el club valoró diferentes alternativas para reforzar el eje de la defensa. Finalmente, la operación no llegó a concretarse, pero el zaguero canario sí figuró entre los perfiles trabajados por el club de Mestalla.

Más que una oferta formal (nunca existió), lo del Valencia CF fue un doble tanteo. Primero el club solicitó una cesión y posteriormente una cesión con una opción de compra ligada a una serie de objetivos individuales que rápidamente se descartó. El club navarro desde el minuto cero no se tomó con seriedad la solicitud valencianista al entender que Aridane era un activo importante en el equipo. Solo se contemplaba su salida si llegaba una oferta mínima de 5 millones de euros y si Arrasate tenía un sustituto ya atado. No fue el caso.

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El enfado de Arrasate

"Aridane es un jugador demasiado importante como para andar con medias tintas. Es un jugador súper querido, me consta, e importantísimo en el verde. Está teniendo problemas con el sóleo. Son lesiones complejas. Que se ponga el foco en su recuperación. Con Aridane somos mejores. No sé qué comentarios ha habido, se me escapa. También me molesta que digamos que lo queremos vender o que algún equipo lo quiere. No hay ninguna oferta por él y contamos con Aridane. Nosotros lo tenemos muy claro. Es muy importante. Y de puertas para adentro muy querido. ¿Venderlo? Bajo ningún concepto", aseguraba el entoces técnico de Osasuna al ser preguntado por el interés del Valencia CF.