El Deportivo de A Coruña tiene en su agenda a tres delanteros de talla mundial
El club coruñés explora la incorporación de Álvaro Morata, Fede Viñas y Fabio Silva para reforzar su ataque la próxima campaña
El RC Deportivo continúa trabajando en la búsqueda de un delantero de referencia para la próxima temporada y ya maneja varios nombres para reforzar su ataque. Según informa Torre de Marathón, la dirección deportiva blanquiazul tiene en su radar a Álvaro Morata, al uruguayo Fede Viñas y al portugués Fabio Silva.
Los tres atacantes figuran entre las principales alternativas que estudia el club coruñés y, según la citada información, todos cuentan con opciones reales de incorporarse al proyecto deportivista si las negociaciones avanzan de forma favorable.
Posición prioritaria
El Deportivo considera prioritaria la llegada de un goleador que aporte experiencia, capacidad de liderazgo y eficacia de cara a portería. Por ello, la entidad analiza diferentes perfiles antes de tomar una decisión definitiva, valorando tanto el aspecto deportivo como el económico de cada operación.
El mercado de fichajes todavía tiene un amplio recorrido por delante, por lo que en Riazor mantienen abiertas varias vías para reforzar la plantilla. Mientras tanto, los nombres de Morata, Fede Viñas y Fabio Silva se sitúan entre los principales candidatos para convertirse en el nuevo referente ofensivo del conjunto blanquiazul.
- Giro inesperado en la situación de Cristian Rivero en el Valencia CF: puerta abierta, solo cinco meses después de renovarlo
- El gran objetivo del Valencia CF después de anunciar a Guido y presentar a De Haas
- Colocan a Nikola Mirotic en la órbita de Valencia Basket
- Así está la 'operación salida' del Valencia CF con Raba y Santamaría: 'Por supuesto...
- Los diez candidatos a dar el salto al primer equipo del Valencia CF
- Oficial | Dylan Osetkowski: fichaje de altura confirmado para Valencia Basket
- Dylan Osetkowski queda libre tras pagar su cláusula al Partizan
- El Mundial de Vozinha: Leo Messi 'recluta' al portero de Cabo Verde tras el partido contra Argentina