El Deportivo de A Coruña tiene en su agenda a tres delanteros de talla mundial

El RC Deportivo continúa trabajando en la búsqueda de un delantero de referencia para la próxima temporada y ya maneja varios nombres para reforzar su ataque. Según informa Torre de Marathón, la dirección deportiva blanquiazul tiene en su radar a Álvaro Morata, al uruguayo Fede Viñas y al portugués Fabio Silva.

Los tres atacantes figuran entre las principales alternativas que estudia el club coruñés y, según la citada información, todos cuentan con opciones reales de incorporarse al proyecto deportivista si las negociaciones avanzan de forma favorable.

Posición prioritaria

El Deportivo considera prioritaria la llegada de un goleador que aporte experiencia, capacidad de liderazgo y eficacia de cara a portería. Por ello, la entidad analiza diferentes perfiles antes de tomar una decisión definitiva, valorando tanto el aspecto deportivo como el económico de cada operación.

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El mercado de fichajes todavía tiene un amplio recorrido por delante, por lo que en Riazor mantienen abiertas varias vías para reforzar la plantilla. Mientras tanto, los nombres de Morata, Fede Viñas y Fabio Silva se sitúan entre los principales candidatos para convertirse en el nuevo referente ofensivo del conjunto blanquiazul.