Donald Trump agradece a la FIFA la retirada de la sanción de Balogun

La polémica está servida en el Mundial. Después de que la FIFA decidiese anular la sanción de Folarin Balogun para que pueda jugar contra Bélgica a pesar de haber sido expulsado por una durísima entrada en el choque contra Bosnia y, con ello, llegasen las suspicacias por un presunto trato de favor a la selección anfitriona, Donald Trump ha avivazo el fuego con un mensaje de agradecimiento.

El presidente de los Estados Unidos mostró su gratitud con la institución que preside Gianni Infantino: "Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", comentaba un Trump que tildó de "injusticia" una tarjeta roja por una entrada con los tacos a la altura del tobillo.

Inclutura deportiva o provocación, el mensaje de Trump no ayuda a que una decisión que beneficia claramente a la selección anfitriona del campoenato pase desapercibida. También el perfil oficial de la Casa Blanca respondió con un mensaje que rezaba "USA, USA, USA! al lanzado por el presidente.

La dura entrada que le costó la expulsión a Balogun / FIFA

Sancionado por una entrada durísima

Balogun fue expulsado en el minuto 64 del triunfo estadounidense por 2-0 después de una acción revisada por el VAR sobre Tarik Muharemović. En un primer momento, la lectura era clara: tarjeta roja, un partido de sanción y baja sensible para el cruce ante Bélgica. Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA ha aplicado el artículo 27 de su código para dejar la sanción en suspenso durante un periodo de prueba de un año.