Escándalo Mundial: La FIFA perdona la sanción a la estrella de Estados Unidos

La decisión ya sacude el Mundial. Folarin Balogun, uno de los grandes nombres de Estados Unidos en el torneo, podrá jugar el partido de octavos de final contra Bélgica pese a haber sido expulsado en la ronda anterior ante Bosnia y Herzegovina. La FIFA ha suspendido la aplicación de su castigo y el delantero queda habilitado para estar sobre el césped en una eliminatoria clave para la anfitriona.

El caso ha encendido la polémica porque la roja parecía condenarle a perderse automáticamente el siguiente encuentro. Balogun fue expulsado en el minuto 64 del triunfo estadounidense por 2-0 después de una acción revisada por el VAR sobre Tarik Muharemović. En un primer momento, la lectura era clara: tarjeta roja, un partido de sanción y baja sensible para el cruce ante Bélgica. Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA ha aplicado el artículo 27 de su código para dejar la sanción en suspenso durante un periodo de prueba de un año.

La consecuencia práctica es inmediata: Balogun puede jugar. Y eso cambia el escenario competitivo de Estados Unidos, que recupera a su delantero más determinante justo antes de una de las noches más importantes del torneo. Según medios estadounidenses, la sanción no desaparece por completo, sino que queda condicionada: si el futbolista comete una infracción similar durante ese periodo, el castigo podría reactivarse.

La dura entrada que le costó la expulsión a Balogun / FIFA

Una decisión que llega en el peor momento para la credibilidad del torneo

La resolución de la FIFA ha levantado ampollas porque llega con Estados Unidos en plena carrera mundialista y con el factor anfitrión sobrevolando cada lectura. El debate no es solo jurídico, sino deportivo y simbólico: un jugador expulsado en una eliminatoria queda disponible para la siguiente ronda, precisamente cuando su selección se juega seguir viva en casa.

La indignación se ha extendido porque, apenas unos días antes, varias informaciones apuntaban a que Estados Unidos no podía recurrir la roja y que Balogun debía cumplir el partido de sanción ante Bélgica. Forbes, ESPN y otros medios recogían entonces que la expulsión implicaba suspensión automática para el siguiente encuentro.

Ahora, el giro de la FIFA deja una sensación de agravio difícil de borrar. La explicación reglamentaria existe, pero el impacto competitivo también. Bélgica preparaba el cruce con la baja del delantero estadounidense sobre la mesa y, de repente, se encuentra con que Balogun estará disponible.

Estados Unidos recupera a su estrella

Para Mauricio Pochettino, la noticia supone un alivio deportivo enorme. Balogun venía siendo una pieza clave en el ataque de Estados Unidos y su ausencia obligaba a redibujar el plan ofensivo para el duelo de octavos. Su regreso cambia el partido: amenaza al espacio, referencia arriba y un futbolista capaz de decidir una eliminatoria.

La Federación de Estados Unidos ha recibido la resolución como una victoria. Desde el entorno estadounidense se defendía que la acción no había sido intencionada y que la entrada, pese a su dureza, no debía dejar al equipo sin uno de sus jugadores más importantes en el momento más delicado del Mundial.

Pero fuera de Estados Unidos, la interpretación es muy distinta. La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿habría tomado la FIFA la misma decisión con otra selección y en el mismo contexto? Esa duda, más que la letra pequeña del reglamento, es la que alimenta el escándalo.

Bélgica, la gran damnificada

El cruce entre Estados Unidos y Bélgica ya tenía todos los ingredientes de una eliminatoria de máxima tensión. Ahora suma uno más: la sensación de que el anfitrión llega reforzado por una decisión disciplinaria inesperada.

Bélgica tendrá que ajustar su plan con Balogun en la ecuación. No es un detalle menor. En un Mundial donde cada ventaja pesa, recuperar a un delantero expulsado en la ronda anterior puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse fuera.