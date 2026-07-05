Así está el futuro de Ounahi tras 'romperla' con Marruecos en los octavos del Mundial

El futuro de Azzedine Ounahi continúa siendo una de las grandes incógnitas del mercado de fichajes. El centrocampista marroquí ha rechazado las propuestas presentadas por el Villarreal y la Real Sociedad, dos de los clubes que habían mostrado un fuerte interés en incorporarlo este verano.

Según la información publicada por Mundo Deportivo, el internacional marroquí no tiene prisa por resolver su futuro y ha decidido posponer cualquier decisión hasta que concluya su participación con Marruecos en el Mundial. Su prioridad es centrarse exclusivamente en el torneo antes de valorar las diferentes opciones que tiene sobre la mesa.

Cotización al alza

A pesar de descartar estas dos propuestas, Ounahi sigue siendo un futbolista muy cotizado en el mercado y continúa despertando el interés de varios equipos, gracias al gran nivel mostrado tanto con el Girona como con la selección marroquí. Mientras tanto, el club catalán permanece atento a los acontecimientos, consciente de que una posible salida del mediocampista podría producirse durante este verano.

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Ounahi volvió a ser importante para Marruecos. / EFE

Por el momento, la decisión está tomada: Ounahi quiere dejar el mercado en un segundo plano y concentrar todos sus esfuerzos en el Mundial. Una vez finalice la competición, será el momento de estudiar las ofertas y decidir cuál será el siguiente paso de su carrera deportiva.