La IA actualiza la tabla de favoritos para ganar el Mundial 2026

Pocas horas después del comienzo de los octavos de final del Mundial 2026, las predicciones elaboradas mediante inteligencia artificial y los mercados de probabilidades coinciden en un claro favorito para levantar la Copa del Mundo. Francia aparece como la selección con mayores opciones de proclamarse campeona, seguida por Argentina, España e Inglaterra, en un torneo que hasta ahora ha dejado actuaciones individuales sobresalientes y varias sorpresas.

De acuerdo con las probabilidades publicadas por Polymarket, Francia lidera la carrera por el título con un 36 % de opciones, por delante de Argentina (17 %), España (13 %) e Inglaterra (7 %). Aunque estas cifras no garantizan el resultado final, sí reflejan el consenso del mercado sobre el rendimiento mostrado por cada selección hasta este momento del campeonato.

Francia, la gran favorita gracias al mejor Mbappé del torneo

Sobre el papel, Francia es el equipo más sólido del Mundial. El conjunto dirigido por Didier Deschamps ha encontrado un equilibrio entre talento ofensivo, contundencia defensiva y experiencia competitiva que lo convierten en el principal candidato al título.

El gran nombre propio vuelve a ser Kylian Mbappé, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero francés acumula siete goles en el torneo y está marcando diferencias en prácticamente cada encuentro. Su velocidad, capacidad para romper líneas y eficacia frente al arco rival lo han convertido en la gran figura del campeonato.

Pero Francia no depende únicamente de su estrella. Michael Olise está firmando un Mundial brillante como mediapunta, aportando creatividad y último pase entre líneas. A su alrededor, Bradley Barcola y Désiré Doué ofrecen desequilibrio constante desde los costados, formando uno de los ataques más dinámicos y peligrosos de la competición.

En defensa, la selección francesa también transmite enorme seguridad. La pareja formada por William Saliba y Dayot Upamecano domina el juego aéreo, impone su físico y concede muy pocas ocasiones a los rivales. Todo ello convierte a Francia en un equipo completo que, además de ganar, está convenciendo con su fútbol. Para muchos analistas, Deschamps ha logrado construir la versión más atractiva de los 'Bleus' en muchos años.

Argentina sigue creyendo gracias a un Messi eterno

Si hay una selección capaz de desafiar el favoritismo francés, esa es Argentina. El vigente campeón del mundo continúa demostrando que sabe competir como pocos, incluso en partidos donde el juego colectivo no alcanza su mejor versión.

La Albiceleste sufrió más de lo esperado frente a Cabo Verde, pero volvió a encontrar en Lionel Messi al futbolista capaz de resolver cualquier situación. A sus 39 años, el capitán argentino continúa ofreciendo actuaciones extraordinarias, combinando liderazgo, visión de juego y una calidad técnica que parece inalterable con el paso del tiempo.

Lionel Messi, Argentina, Mundial 2026 / Jose Breton / AFP7 / Europa Press

Messi sigue marcando diferencias tanto con goles como con asistencias y pases filtrados imposibles. Cada intervención suya cambia el ritmo del partido y eleva el nivel de todos sus compañeros. Argentina juega alrededor de su capitán y el rosarino responde con actuaciones que recuerdan por qué sigue siendo uno de los mejores futbolistas de la historia.

La experiencia acumulada por la generación campeona del mundo continúa siendo un factor diferencial. Aunque el equipo de Lionel Scaloni no ha mostrado la misma superioridad que Francia, su capacidad para competir en escenarios límite hace que nadie quiera enfrentarse a la Albiceleste en las rondas decisivas.

España crece partido a partido y llega en pleno ascenso

España mantiene una línea ascendente desde el inicio del torneo. El equipo de Luis de la Fuente ha ido creciendo con el paso de los partidos y llega a los octavos de final mostrando una versión cada vez más sólida, tanto en ataque como en defensa.

Pese a que Lamine Yamal todavía no se encuentra al cien por cien físicamente, el extremo sigue dejando acciones individuales propias de un futbolista diferencial. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno continúa siendo uno de los principales argumentos ofensivos de la selección española.

El gran momento de Mikel Oyarzabal también explica el crecimiento del equipo. El delantero atraviesa un estado de forma espectacular, mientras que Dani Olmo se ha consolidado definitivamente como uno de los referentes creativos del combinado nacional gracias a su movilidad, visión de juego y llegada desde segunda línea.

02/07/2026 LOS ANGELES, July 3, 2026 -- Mikel Oyarzabal of Spain celebrates after scoring during the round of 32 match between Spain and Austria at the 2026 FIFA World Cup at Los Angeles Stadium in Los Angeles, the United States, July 2, 2026. DEPORTES Europa Press/Contacto/Chen Yichen / Europa Press/Contacto/Chen Yiche / Europa Press

En defensa, Pau Cubarsí está firmando un campeonato extraordinario pese a su juventud, mostrando una madurez impropia de su edad. En los laterales, Marc Cucurella y Pedro Porro aportan profundidad constante, convirtiéndose prácticamente en extremos cuando España tiene la posesión.

Uno de los datos que más ilusiona al conjunto español es su fortaleza defensiva. Hasta el momento, España no ha recibido ningún gol en el torneo, una estadística que refuerza su candidatura antes de enfrentarse a Portugal en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.

Inglaterra busca romper su histórica maldición

La cuarta selección con más opciones según las predicciones es Inglaterra. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llegó al Mundial rodeado de dudas tras una convocatoria muy discutida, pero ha conseguido mantenerse con vida y continúa soñando con conquistar un título que se le resiste desde 1966.

KANSAS CITY, KANSAS - JUNE 13: Thomas Tuchel, Manager of England, looks on during the England World Cup 2026 Community Training Session on June 13, 2026 in Kansas City, Kansas. Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SD

La selección inglesa combina una plantilla repleta de talento con futbolistas acostumbrados a competir al máximo nivel en la Premier League y en la Champions League. El objetivo del grupo pasa por dejar atrás las decepciones sufridas en los últimos grandes torneos y demostrar que esta generación está preparada para conquistar un campeonato internacional.

Noticias relacionadas

Aunque las probabilidades le otorgan menos opciones que Francia, Argentina o España, Inglaterra sigue siendo uno de los equipos con mayor potencial del Mundial y nadie descarta que pueda protagonizar una gran sorpresa en las eliminatorias