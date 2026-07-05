Jefté, el delantero que dejó en ridículo a Arbeloa y al Real Madrid, a punto de cambiar de equipo

La UD Las Palmas tiene muy encarrilado el fichaje de Jefté Betancor. Salvo que surja algún contratiempo de última hora, el delantero se convertirá en nuevo jugador del conjunto amarillo para las próximas tres temporadas.

Copa del Rey: Albacete - Real Madrid, en imágenes. / Jose Breton / AP

El atacante ha hecho un importante esfuerzo para hacer realidad su regreso a Gran Canaria, mostrando desde el principio su deseo de volver a vestir la camiseta de Las Palmas. Su predisposición ha sido clave para que las negociaciones hayan avanzado de forma positiva entre ambas partes.

Jefté llega después de firmar una brillante campaña con el Albacete Balompié, donde anotó 18 goles y se consolidó como uno de los delanteros más destacados de la categoría. Ese rendimiento ha despertado el interés de varios clubes, aunque el futbolista siempre priorizó la opción de regresar a la UD Las Palmas.

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Solo falta la oficialidad

Si todo transcurre según lo previsto, el acuerdo se cerrará con un contrato de tres años, reforzando así el proyecto deportivo del conjunto canario con la incorporación de un delantero que llega en uno de los mejores momentos de su carrera.