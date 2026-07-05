Jorge López, una vida dedicada al mundo del fútbol

Jorge López Montaña, ha dedicado toda su vida al mundo del fútbol, una pasión que llegó a su vida de forma muy temprana a través de su familia, el ex jugador del Valencia y Villarreal entre otros, ha confesado a Superdeporte que se siente "muy afortunado" de poder dedicar su vida al deporte que más le ha marcado, el fútbol.

Su faceta como futbolista inició en el equipo de su ciudad, el Logroñés, una etapa que le sirvió para despuntar y firmar con el Villarreal, club en el que disputó 4 temporadas y fue importante. En el verano de 2003 a Jorge López le llegó la gran oportunidad de su carrera: "Firmar por el Valencia suponía entrar en un vestuario muy profesionalizado y que imponía".

Jorge López durante un partido con el Valencia CF / LaLiga

La época dorada del Valencia CF

Jorge López cayó de pie en la capital del Turia, en su primera temporada disputó 26 partidos oficiales aportando 5 goles, en la célebre temporada del doblete. "Mi primera temporada en el Valencia fue increíble, ganamos La Liga y la Europa League, participé en más de 20 partidos y pude aportar goles sintiéndome relevante dentro del equipo, fue un año muy positivo", recuerda Jorge.

Tras tocar la gloria en Göteborg, Rafa Benítez hizo sus maletas y se marchó al Liverpool, una decisión que en cierta medida perjudicó al centrocampista logroñés: "Con la llegada de Claudio Ranieri conté con menos minutos y me tuve que marchar cedido al Mallorca, donde me rompí la rodilla, fueron años complicados y al volver de la cesión no conté con opciones dentro del club", recuerda Jorge apenado.

¿Y ahora qué?

Una vez finalizó el contrato de Jorge López con el Valencia, el talentoso centrocampista siguió su carrera en España, en clubes como el Racing de Santander, Real Zaragoza y Cádiz (club en el que puso fin a su carrera). Pero su trayectoria no se limitó únicamente al territorio nacional, pues Jorge también fue parte de las plantillas del OFI Creta griego y el KAA Gante belga.

Jorge colgó las botas con apenas 35 años, antes de lo que le hubiese gustado. "La verdad es que al retirarme no me había preparado para el futuro. Me hubiese gustado seguir jugando, pero no tenía continuidad, fueron tres clubes en los últimos años y eso, a esa edad, es muy complicado".

Longoria, viendo al filial con Alemany, Vicente, Salva Grau y Jorge López. / J. M. LÓPEZ

Una nueva forma de vivir el fútbol

Jorge López es de ese tipo de personas que disfrutan del más mínimo detalle del deporte y vive el fútbol con auténtica pasión. El acto de colgar las botas y poner fin a su trayectoria como jugador no le supuso desvincularse del deporte, sino que encontró una nueva forma de vivir el fútbol.

La segunda vida profesional de Jorge López comenzó en el fútbol base del Real Zaragoza y en la Academia del Valencia CF, de la mano de Vicente Rodríguez. "Al inicio estaba con Alexanco y luego fueron llegando Mateu Alemany, Marcelino, Pablo Longoria… Fue una etapa donde aprendí muchísimo. Veo a Mateu como un referente, aunque él se haya dedicado más al ámbito financiero, su trayectoria le avala", recuerda Jorge.

López destaca que su pasado como futbolista le aporta una gran ventaja: "Haber sido jugador te da una gran ventaja en el puesto de director deportivo. Al final, conoces la sensación de ser un futbolista que tiene sus altibajos, rachas sin jugar… Eso te ayuda a entender al vestuario".

Jorge López, presentado por el FK Kryvbas / FK Kryvbas

Cuando el fútbol pasa a segundo plano

Su carrera en los despachos le llevó después a Ucrania, concretamente al FK Kryvbas, una experiencia breve pero que dejó una huella profunda. Allí Jorge demostró que lo humano está por encima del deporte y nos dejó una de esas historias que emocionan. Con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania con Putin como "protagonista", Jorge López tuvo que huir del país, poniendo fin a su etapa en el FK Kryvbas.

Una vez en casa, su mente no podía dejar de pensar en todo lo que dejaba atrás e intentó ayudar en lo máximo posible, vaya si lo consiguió. El riojano fue capaz de traer a España a 22 jugadores de la escuela ucraniana: "Allí te das cuenta de que no todo es fútbol en esta vida, conseguimos traer a 22 jóvenes sacándolos del país que atravesaba un conflicto terrible, estaré siempre agradecido a las academias del Valencia, Levante, Huesca, Cultural Leonesa, Cádiz, Valladolid y Osasuna que acogieron a los chicos", afirma Jorge emocionado.

Jorge López con algunos de los 22 jóvenes ucranianos / INSTAGRAM

Tras su turbulento paso por Ucrania llegó la oportunidad del Intercity. "Allí hicimos las cosas bien pese a no lograr el objetivo de ascender. Durante algunos meses hubo impagos y eso es muy difícil de gestionar". Tras la marcha de Jorge, el equipo alicantino consumó su descenso reflejando la difícil situación que se vivía en el día a día del club.

Jorge López durante su presentación / SD

Libia y el mercado africano

La oportunidad en el Al Ittihad libio le llegó a través de Juan Carlos Garrido, que había entrenado allí el año anterior. "Me habló muy bien del club, buscaban a un español y me recomendó. Al principio tenía dudas por el tema de la seguridad, pero resultó todo lo contrario". Sin embargo, el proyecto no cuajó. "El fútbol hoy en día es muy cortoplacista. Estuve sólo 7 meses en el Al Ittihad, yo avisé de que necesitaba tiempo para conocer el mercado africano, pero el fútbol de hoy en día no espera a nadie, no se ganó la liga ni la copa y decidieron no contar conmigo. Por desgracia es muy difícil encontrar un club con un proyecto a largo plazo que confíe en tí en los momentos delicados", explica Jorge.

Jorge López en un entrenamiento / SD

Precisamente ese mercado africano es uno de los temas que más ilusionan a Jorge cuando mira hacia el futuro. "Marruecos está invirtiendo mucho en formación, las selecciones africanas viven un momento espectacular. Casos como los de Lamine Yamal o Brahim Díaz, con doble nacionalidad, demuestran el potencial de ese mercado. Creo que mi experiencia allí me puede abrir muchas puertas", analiza con la mirada puesta en futuras oportunidades.

Jorge posa con la camiseta del Valencia CF y de la Academia 21 10 / Academia 21 10

El fútbol base como pilar fundamental

Mientras espera esa próxima oportunidad, Jorge ha encontrado en el fútbol base su proyecto más personal, la Academia 21 10, que dirige junto a su socio Julio Calatayud "Peter". "Creo que la cantera es el futuro y el pilar donde todo se forma de cara al mañana", sentencia convencido.

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Jorge López se define hoy como un profesional en búsqueda activa, con la maleta preparada y la experiencia de quien ha vivido el fútbol desde dentro y fuera del campo. Al preguntarle qué consejo le daría al Jorge López que colgó las botas hace años, no duda ni un segundo: "Que se preparase con anterioridad para dejar el fútbol y así no se viese de golpe sin nada que hacer y con un futuro incierto. Es el mejor consejo que podría darme a mí mismo".