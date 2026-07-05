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Lluvia de críticas hacia Mbappé: lo califican como un "mal ganador" tras el Paraguay - Francia

El capitán francés es criticado por "actitud arrogante y pretenciosa" tras la victoria ante Paraguay

04 July 2026, US, Philadelphia: France's Kylian Mbappé (2nd L) celebrates scoring the opening goal with Ousmane Dembélé (R), Jules Koundé (2nd L), and Adrien Rabiot during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 knockout match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium. Photo: Tom Weller/dpa. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background.

Tom Weller/dpa

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Hugo Ferrer

València

La clasificación de Francia para los cuartos de final del Mundial 2026 tras superar por 1-0 a Paraguay ha quedado marcada por la polémica. Más allá del resultado, la actitud de Kylian Mbappé al término del encuentro ha generado un fuerte malestar en el país sudamericano, donde varios medios han criticado duramente el comportamiento del capitán francés.

El diario paraguayo Última Hora calificó a Mbappé como "un mal ganador", reprochándole su actitud tras un encuentro de máxima tensión. “Mbappé mostró una actitud arrogante y pretenciosa durante todo el partido”, dijo el diario de Paraguay. Otros medios del país, aunque menos contundentes, también pusieron el foco en el comportamiento del delantero francés, al considerar que sus celebraciones no estuvieron a la altura de un partido de tanta exigencia.

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Partido de alta tensión

El duelo estuvo marcado por la intensidad y los constantes roces entre ambos equipos. Mbappé, autor del único gol del partido desde el punto de penalti, aseguró después del encuentro que Francia también sabe competir en partidos de mucha fricción cuando la situación lo exige, unas declaraciones que alimentaron todavía más la polémica.

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