Lluvia de críticas hacia Mbappé: lo califican como un "mal ganador" tras el Paraguay - Francia

La clasificación de Francia para los cuartos de final del Mundial 2026 tras superar por 1-0 a Paraguay ha quedado marcada por la polémica. Más allá del resultado, la actitud de Kylian Mbappé al término del encuentro ha generado un fuerte malestar en el país sudamericano, donde varios medios han criticado duramente el comportamiento del capitán francés.

El diario paraguayo Última Hora calificó a Mbappé como "un mal ganador", reprochándole su actitud tras un encuentro de máxima tensión. “Mbappé mostró una actitud arrogante y pretenciosa durante todo el partido”, dijo el diario de Paraguay. Otros medios del país, aunque menos contundentes, también pusieron el foco en el comportamiento del delantero francés, al considerar que sus celebraciones no estuvieron a la altura de un partido de tanta exigencia.

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Partido de alta tensión

El duelo estuvo marcado por la intensidad y los constantes roces entre ambos equipos. Mbappé, autor del único gol del partido desde el punto de penalti, aseguró después del encuentro que Francia también sabe competir en partidos de mucha fricción cuando la situación lo exige, unas declaraciones que alimentaron todavía más la polémica.