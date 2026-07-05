Lluvia de críticas hacia Mbappé: lo califican como un "mal ganador" tras el Paraguay - Francia
El capitán francés es criticado por "actitud arrogante y pretenciosa" tras la victoria ante Paraguay
La clasificación de Francia para los cuartos de final del Mundial 2026 tras superar por 1-0 a Paraguay ha quedado marcada por la polémica. Más allá del resultado, la actitud de Kylian Mbappé al término del encuentro ha generado un fuerte malestar en el país sudamericano, donde varios medios han criticado duramente el comportamiento del capitán francés.
El diario paraguayo Última Hora calificó a Mbappé como "un mal ganador", reprochándole su actitud tras un encuentro de máxima tensión. “Mbappé mostró una actitud arrogante y pretenciosa durante todo el partido”, dijo el diario de Paraguay. Otros medios del país, aunque menos contundentes, también pusieron el foco en el comportamiento del delantero francés, al considerar que sus celebraciones no estuvieron a la altura de un partido de tanta exigencia.
Partido de alta tensión
El duelo estuvo marcado por la intensidad y los constantes roces entre ambos equipos. Mbappé, autor del único gol del partido desde el punto de penalti, aseguró después del encuentro que Francia también sabe competir en partidos de mucha fricción cuando la situación lo exige, unas declaraciones que alimentaron todavía más la polémica.
- Giro inesperado en la situación de Cristian Rivero en el Valencia CF: puerta abierta, solo cinco meses después de renovarlo
- El gran objetivo del Valencia CF después de anunciar a Guido y presentar a De Haas
- Colocan a Nikola Mirotic en la órbita de Valencia Basket
- Así está la 'operación salida' del Valencia CF con Raba y Santamaría: 'Por supuesto...
- El Mundial de Vozinha: Leo Messi 'recluta' al portero de Cabo Verde tras el partido contra Argentina
- Dylan Osetkowski queda libre tras pagar su cláusula al Partizan
- Los diez candidatos a dar el salto al primer equipo del Valencia CF
- La emotiva despedida de Jaime Pradilla: 'Valencia siempre estará en mi corazón