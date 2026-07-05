El mal gesto de Kylian Mbappé con Paraguay: "Le felicité, pero se agrandó y no me dio bola"

La aventura de Paraguay en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 terminó con la cabeza alta, pese a la derrota por 1-0 frente a Francia en los octavos de final. El gran protagonista del combinado guaraní volvió a ser Orlando Gill, quien firmó una nueva actuación destacada bajo palos, aunque acabado el encuentro dejó una imagen junto con Kylian Mbappé que se recordará con el tiempo más allá de lo sucedido durante el juego.

El guardameta explicó en la zona mixta lo que ya se percibió en las cámaras de televisión: Trató de felicitar y saludar con la mano al capitán francés, pero este, inmerso en la celebración con los franceses de la grada, no le hizo ni caso. "Esto es fútbol. Yo le pasé la mano felicitándolo, y creo que se agrandó y no me dio bola. Entré en un momento de calentura, pero después ya me tranquilicé", comentó Gill al ser preguntado por lo sucedido tras el pitido final.

"Francia es la favorita para salir campeona del mundo"

La reacción del portero, que hace semanas fue ofrecido al Valencia CF para reforzar su arco, fue la de lanzar la pelota, sin excesiva fuerza, a la espalda de Mbappé. No obstante, después de comentar este momento puntual del final, el paraguayo rebajó la tensión y mostró su admiración por el potencial de la selección francesa. "Nada más quería felicitarle. Francia es la candidata a campeona del mundo", afirmó, dejando claro que entiende que las emociones del partido pudieron influir en la reacción de Mbappé.

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Tras convertirse en uno de los nombres propios del torneo por sus actuaciones frente a Alemania y Francia, el guardameta se despide del Mundial con la imagen reforzada y satisfecho con su papel.