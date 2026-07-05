Las batallas que casi desquiciaron a Mbappé: "La concha de tu madre"

Está acostumbrado a vérselas con defensas de todo tipo. Bestias de casi dos metros, centrales rápidos. Otros de los que te pegan palos sin cesar. Pero lo que vivió Kylian Mbappé durante el Paraguay-Francia fue otra cosa. La zaga guaraní, consciente de que era el jugador más diferencial del rival, fue a intentar sacarlo del encuentro como fuera.

Ya desde el principio los empujones, las patadas a destiempo, las 'comidas de oreja' y todo tipo de artimañanas se hicieron evidentes. Formaba parte del plan. Jugó un partido muy inteligente la albirroja, consciente de que era un suicidio salir a atacar y a intentar tener el balón.

La celebración del gol

Bloque bajo, estar ordenados e intentar tapar todos los agujeros posibles. Casi lo consiguen los de Gustavo Alfaro. Solo pudo batir Francia a Orlando Gill (otro MVP para él, por cierto) desde los 11 metros.

Désiré Doué se duele en el área tras recibir una patada que derivó en el penalti que decidió el Paraguay-Francia disputado en Filadelfia. / EFE

Las peleas de Kylian con la defensa fueron una constante. Precisamente, en el penal se va directo a celebrar en la cara del arquero, de 1,98 metros. Velázquez, Cáceres, Galarza. Gustavo Gómez, Alderete. Una tras otra. Empujones, algún codazo.

Sonrisa burlesca

Tras celebrar hasta en dos ocasiones Kylian el tanto en la cara del portero ahí se formó una tangana importante. Aprovechando la pausa de hidratación. Kylian sonría algunas veces, casi todas. Realmente, no consiguieron que hiciera ninguna barbaridad ni que se saliera del guion.

Pero sí que las cámaras le captaron en una acción discutiéndose con Galarza y usando esa expresión tan hispanoamericana de "la concha de tu madre". No es necesario explicarla. Kylian ya hablaba un español muy bueno antes de llegar al Madrid y ahora tiene una gran fluidez. Ha compartido vestuario con futbolistas argentinos (como Messi) y uruguayos y quiso emplearla ante receptores que, seguro, la iban a pillar al momento.

Lo más curioso de todo es que terminó con cero cartulinas amarillas Paraguay en el tiempo reglamentario y con tres Francia. Y Mbappé explotó en zona mixta: “Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas bonitas, pero no, también podemos jugar fútbol de mierda".

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"Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. Incluso en el fútbol sucio, fuimos mejores. Intentaron llegar a nosotros, pero fuimos nosotros quienes llegamos a ellos", añadía Kylian.

Fuente: Sport