Los mejores agentes libres del mercado de fichajes
La lista incluye desde jugadores veteranos que buscan su último baile como Fabinho, leyendas como Mohamed Salah o futbolistas que buscan un salto como Doekhi o Mingueza
El mercado de fichajes avanza a un paso más lento que otros años por la disputa del Mundial y el compás de espera de algunos jugadores buscando ganarse la mejor oferta posible. En este contexto, a 5 de julio el listado de agentes libres continúa siendo elevadísimo con nombres muy interesantes, especialmente en el grupo de jugadores veteranos que buscan un gran último contrato a nivel económico o una última aventura en términos de élite competitiva.
Entre los porteros está el carismático Vozinha, que a sus 40 años ha sido una de las revelaciones e iconos del Mundial después del empate frente a España y lo lejos que ha podido llegar la selección africana. También Stefan Ortega con experiencia en el Manchester City o un Illan Meslier venido a menos después de un inicio de carrera que prometía mucho, pero que se ha venido abajo en las últimas temporadas.
Muchos defensas interesantes
En la parcela defensiva hay jugadores muy interesantes. Desde veteranos contrastados como David Alaba, que viene de acabar contrato con el Real Madrid, hasta John Stones, que ha sido uno de los hombres más importantes de la última década en el Manchester City. También está Dani Carvajal o Eric Bailly.
En defensa quizás las mejores opciones de mercado sean jugadores algo más jóvenes, pero con recorrido en el fútbol europeo y que buscan mejorar en su carrera. Entre ellos están Danilho Doekhi, que viene de jugar a gran nivel en el Union de Berlín, el portentoso francés Malang Sarr, el versátil Oleksandr Zinchenko, Raphaël Guerreiro o un jugador listo para dar el salto a la siguiente dimensión como Óscar Mingueza.
La última aventura de Fabinho y la gran decisión de Ceballos
En el centro del campo destaca un Fabinho que ha dejado el fútbol árabe y que a sus 32 años quiere tener un 'último baile' al primer nivel del fútbol continental. También otros perfiles interesantes a firmar a coste cero como Yves Bissouma, Leon Goretzka o Franck Kessié, la leyenda Luka Modric o un jugador 'top' con ganas de redención como Dani Ceballos.
Leyendas y delanteros con hambre
Entre los atacantes también se encuentran perfiles muy a tener en cuenta. Desde veteranos como Mohamed Salah o Paulo Dybala hasta futbolistas importantes que buscan dar un golpe encima de la mesa como Dušan Vlahović. También hay opciones para bolsillos menos pudientes como Bamba Dieng o Vincent Janssen.
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