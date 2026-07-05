Oyarzabal habla sobre el interés del FC Barcelona en su fichaje
El delantero y capitán de la Real Sociedad expresa su felicidad en el club donostiarra, desvinculándose de los rumores sobre su posible fichaje por el conjunto azulgrana
El nombre de Mikel Oyarzabal vuelve a sonar con fuerza en la órbita del FC Barcelona. El delantero y capitán de la Real Sociedad ha sido relacionado en las últimas semanas con el conjunto azulgrana como una posible alternativa para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada. Sin embargo, el internacional español ha querido rebajar la expectación con un mensaje claro y contundente.
"Ya he dicho varias veces que soy muy feliz en la Real, que para mí ha sido mi casa, ha sido mi hogar y que me han arropado también en los momentos más difíciles, cuando peor he estado. Gracias a la Real estoy aquí. Poco más puedo añadir", comentó durante una entrevista en el programa 'El Partidazo' de la cadena COPE.
Durante la concentración de la selección española, Oyarzabal aseguró que no presta demasiada atención a los rumores de mercado y recordó que su prioridad sigue siendo rendir al máximo con España. El atacante reconoció que en el fútbol nunca se puede descartar nada, pero insistió en que San Sebastián es su hogar y que se siente plenamente valorado por la Real Sociedad, club en el que ha desarrollado toda su carrera profesional.
Diferentes alternativas
Mientras tanto, el FC Barcelona continúa analizando diferentes opciones para reforzar su plantilla en un mercado condicionado por la situación económica del club. Oyarzabal encajaría por su polivalencia ofensiva, experiencia en LaLiga y capacidad para desempeñarse en varias posiciones del ataque. No obstante, las declaraciones del futbolista dejan claro que, por el momento, su intención es seguir defendiendo la camiseta de la Real Sociedad.
- El gran objetivo del Valencia CF después de anunciar a Guido y presentar a De Haas
- Giro inesperado en la situación de Cristian Rivero en el Valencia CF: puerta abierta, solo cinco meses después de renovarlo
- Colocan a Nikola Mirotic en la órbita de Valencia Basket
- Así está la 'operación salida' del Valencia CF con Raba y Santamaría: 'Por supuesto...
- El Mundial de Vozinha: Leo Messi 'recluta' al portero de Cabo Verde tras el partido contra Argentina
- Dylan Osetkowski queda libre tras pagar su cláusula al Partizan
- Los diez candidatos a dar el salto al primer equipo del Valencia CF
- La emotiva despedida de Jaime Pradilla: 'Valencia siempre estará en mi corazón