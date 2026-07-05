Oyarzabal habla sobre el interés del FC Barcelona en su fichaje

El nombre de Mikel Oyarzabal vuelve a sonar con fuerza en la órbita del FC Barcelona. El delantero y capitán de la Real Sociedad ha sido relacionado en las últimas semanas con el conjunto azulgrana como una posible alternativa para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada. Sin embargo, el internacional español ha querido rebajar la expectación con un mensaje claro y contundente.

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"Ya he dicho varias veces que soy muy feliz en la Real, que para mí ha sido mi casa, ha sido mi hogar y que me han arropado también en los momentos más difíciles, cuando peor he estado. Gracias a la Real estoy aquí. Poco más puedo añadir", comentó durante una entrevista en el programa 'El Partidazo' de la cadena COPE.

02/07/2026 LOS ANGELES, July 3, 2026 -- Mikel Oyarzabal of Spain celebrates after scoring during the round of 32 match between Spain and Austria at the 2026 FIFA World Cup at Los Angeles Stadium in Los Angeles, the United States, July 2, 2026. DEPORTES Europa Press/Contacto/Chen Yichen / Europa Press/Contacto/Chen Yiche / Europa Press

Durante la concentración de la selección española, Oyarzabal aseguró que no presta demasiada atención a los rumores de mercado y recordó que su prioridad sigue siendo rendir al máximo con España. El atacante reconoció que en el fútbol nunca se puede descartar nada, pero insistió en que San Sebastián es su hogar y que se siente plenamente valorado por la Real Sociedad, club en el que ha desarrollado toda su carrera profesional.

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Diferentes alternativas

Mientras tanto, el FC Barcelona continúa analizando diferentes opciones para reforzar su plantilla en un mercado condicionado por la situación económica del club. Oyarzabal encajaría por su polivalencia ofensiva, experiencia en LaLiga y capacidad para desempeñarse en varias posiciones del ataque. No obstante, las declaraciones del futbolista dejan claro que, por el momento, su intención es seguir defendiendo la camiseta de la Real Sociedad.