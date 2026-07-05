Rafa Mir pasa el reconocimiento médico
El delantero de 29 años se ha incorporado a la pretemporada de los del Sánchez Pizjuán a la espera tanto de novedades sobre su recurso como de posibles ofertas
El mercado de fichajes está abierto para todos los equipos de LaLiga. Iniciando julio, con el Mundial entrando en una fase decisiva y con prácticamente dos meses de mercado por delante, las plantillas están por decidirse. Muchos jugadores tienen claro su futuro, pero otros tantos están a la espera de ofertas de contrato o de situaciones personales que les pueden deparar diferentes destinos. El de Rafa Mir es un ejemplo claro.
El delantero del Sevilla FC, de 29 años, tiene todavía un año de contrato con el club del Sánchez Pizjuán. Las intenciones de los andaluces pasan por darle salida, como ocurrió mediante las cesiones a Valencia CF y Elche CF en las dos últimas campañas. Ahora, con una sentencia judicial recurrida, desde su club se aguarda con cautela. Por el momento, el murciano ha pasado el reconocimiento médico con la primera plantilla para dar comienzo a la pretemporada.
El Elche no quiso quedárselo
El Elche CF no ejecutó la opción de compra de 4 millones que tenían, pero el Sevilla está a la espera de una oferta del extranjero con la que poder recuperar algo de los 16 millones invertidos en su fichaje en el pasado. Sus 8 goles en 27 partidos ligueros a las órdenes de Eder Sarabia son un buen cartel internacional.
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