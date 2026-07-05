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Revés para el Real Madrid: Florentino Pérez "se queda" sin Olise

El central francés Dayot Upamecano asegura que el atacante se quedará en el club bávaro, pese al interés del club blanco

Olise, la pasada temporada.

Olise, la pasada temporada.

EFE

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Hugo Ferrer

València

El futuro de Michael Olise sigue generando especulaciones en el mercado de fichajes, pero desde el vestuario del Bayern de Múnich no parecen existir dudas. Dayot Upamecano, compañero del extremo francés tanto en el club bávaro como en la selección, ha sido contundente al ser preguntado por su situación: “Se queda, se queda”.

Gyokeres y Upamecano luchan por un balón en el Francia - Suecia

Gyokeres y Upamecano luchan por un balón en el Francia - Suecia / AGENCIAS

Las palabras del central francés llegan en un contexto de creciente interés por parte del Real Madrid, que sigue muy atento a la evolución del jugador tras su destacada temporada en Alemania y su gran rendimiento en el Mundial. Sin embargo, desde el entorno del Bayern mantienen su postura firme y consideran al atacante una pieza clave para el futuro del proyecto.

El más cotizado del mercado

Olise, que ha irrumpido con fuerza en la élite europea gracias a su talento y capacidad de desequilibrio, ha despertado el interés de varios grandes clubes del continente. Aun así, en Múnich confían en retenerlo y no contemplan su salida, respaldando así el mensaje transmitido por Upamecano.

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Por el momento, el propio futbolista continúa centrado en su rendimiento deportivo y no ha tomado ninguna decisión pública sobre su futuro. El desenlace dependerá de las conversaciones que se produzcan una vez finalice la temporada, aunque en el Bayern reina la tranquilidad ante la posibilidad de perder a una de sus grandes estrellas.

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