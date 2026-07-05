El Sevilla FC fija el precio de salida de Akor Adams

El Sevilla FC ya ha tomado una decisión sobre el futuro de Akor Adams. El conjunto hispalense está dispuesto a negociar la salida del delantero nigeriano durante este mercado de verano, pero solo escuchará ofertas que alcancen los 15 millones de euros, según la agencia EFE.

El defensa del Valencia César Térrega y el delantero del Sevilla Akor Adams, durante el partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports entre el Valencia y el Sevilla, en el estadio de Mestalla en Valencia.-EFE/ Kai Forsterling. (vALENCIA) (SEVILLA) / Kai Forsterling / EFE

El principal interesado es el Venezia, que lleva semanas trabajando en la incorporación del atacante. El club italiano ya habría llegado a un acuerdo con el futbolista en lo referente a las condiciones de su contrato, aunque todavía debe acercarse a las exigencias económicas del Sevilla para que la operación pueda cerrarse.

En Nervión consideran que una venta por esa cantidad supondría una importante plusvalía, ya que Akor Adams llegó procedente del Montpellier por una cifra sensiblemente inferior. Además, la posible operación permitiría al club ganar margen económico para afrontar nuevas incorporaciones y seguir ajustándose a las exigencias del control financiero de LaLiga.

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Pese a que el delantero completó un buen tramo final de la pasada temporada y terminó siendo una pieza importante en el ataque sevillista, la dirección deportiva no cierra la puerta a su marcha si llega una oferta que satisfaga sus pretensiones. El mercado sigue abierto y el futuro de Akor Adams apunta a convertirse en uno de los asuntos más relevantes del verano en el Sevilla.