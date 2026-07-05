El Sevilla FC fija el precio de salida de Akor Adams
El club hispalense está dispuesto a negociar la marcha del atacante si llega una oferta de 15 millones de euros, con el Venezia como principal interesado
El Sevilla FC ya ha tomado una decisión sobre el futuro de Akor Adams. El conjunto hispalense está dispuesto a negociar la salida del delantero nigeriano durante este mercado de verano, pero solo escuchará ofertas que alcancen los 15 millones de euros, según la agencia EFE.
El principal interesado es el Venezia, que lleva semanas trabajando en la incorporación del atacante. El club italiano ya habría llegado a un acuerdo con el futbolista en lo referente a las condiciones de su contrato, aunque todavía debe acercarse a las exigencias económicas del Sevilla para que la operación pueda cerrarse.
En Nervión consideran que una venta por esa cantidad supondría una importante plusvalía, ya que Akor Adams llegó procedente del Montpellier por una cifra sensiblemente inferior. Además, la posible operación permitiría al club ganar margen económico para afrontar nuevas incorporaciones y seguir ajustándose a las exigencias del control financiero de LaLiga.
No hay nadie indiscutible en Nervión
Pese a que el delantero completó un buen tramo final de la pasada temporada y terminó siendo una pieza importante en el ataque sevillista, la dirección deportiva no cierra la puerta a su marcha si llega una oferta que satisfaga sus pretensiones. El mercado sigue abierto y el futuro de Akor Adams apunta a convertirse en uno de los asuntos más relevantes del verano en el Sevilla.
- Giro inesperado en la situación de Cristian Rivero en el Valencia CF: puerta abierta, solo cinco meses después de renovarlo
- El gran objetivo del Valencia CF después de anunciar a Guido y presentar a De Haas
- Colocan a Nikola Mirotic en la órbita de Valencia Basket
- Así está la 'operación salida' del Valencia CF con Raba y Santamaría: 'Por supuesto...
- Los diez candidatos a dar el salto al primer equipo del Valencia CF
- Oficial | Dylan Osetkowski: fichaje de altura confirmado para Valencia Basket
- Dylan Osetkowski queda libre tras pagar su cláusula al Partizan
- El Mundial de Vozinha: Leo Messi 'recluta' al portero de Cabo Verde tras el partido contra Argentina