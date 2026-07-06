Alineaciones oficiales del España - Portugal
Ambos combinados se enfrentarán en el AT&T Stadium de Texas con Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal en el punto de mira
Los octavos de final del Mundial nos dejan una final adelantada, España y Portugal se miden esta noche en un duelo que promete emociones fuertes y nervios a flor de piel. España llega con buenas sensaciones al partido tras vencer con comodidad (3-0) a Austria en dieciseisavos, mientras que los portugueses sufrieron hasta el último minuto, para lograr vencer a Croacia, en un triunfo no exento de polémica.
Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo son los jugadores que copan las portadas previas al encuentro, ambos jugadores se preparan a conciencia para llevar a sus selecciones a la gloria y conseguir su el primer Mundial de sus carreras. "España es favorita, porque ya ganó, pero es una competición diferente", afirma Cristiano.
Luis de la Fuente repite 11
El seleccionador español vuelve a confiar en los 11 de Austria, Luis de la Fuente repite alineación y los 11 que jugaron los dieciseisavos de final, serán los jugadores que salten al AT&T Stadium de Texas para enfrentarse a la Portugal de Roberto Martínez.
España: Unai Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Pedro Porro, Rodrigo, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena.
Portugal: Diogo Costa, Cancelo, Días, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Leão, Cristiano Ronaldo.
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